Berlin: Razzia gegen islamistischen Moschee- Verein

Bei den durchsuchten Orten handele es sich um Wohnungen, zwei Firmensitze und sechs Hafträume in den Berliner Haftanstalten Moabit und Tegel, twitterte die Polizei. Die Moschee selbst war nach Erkenntnissen der Polizei ein Treffpunkt gewaltbereiter Islamisten.

Geld für Terroranschläge in Moschee gesammelt?

Dort soll auch Geld für Terroranschläge in Syrien gesammelt worden sein. Beim Islamunterricht sollen Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien radikalisiert worden sein. Die Polizei beobachtete den Hauseingang von einer gegenüberliegenden Polizeiwache aus zeitweise mit einer Kamera.

Polizisten vor der Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit Foto: APA/dpa/Gregor Fischer

Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Moschee schloss von selbst ihre Räume

Dem Verbotsantrag der Innenverwaltung gab das Verwaltungsgericht nach Angaben der Polizei bereits am 15. Februar statt. Die Moschee schloss ihre Räume bereits vor einer Woche von selbst.

Berlin- Attentäter Anis Amri hatte die Moschee oft besucht. Er tötete am 19. Dezember einen polnischen LKW- Fahrer, entführte dessen Lastwagen und fuhr auf den Weihnachtsmarkt , wo er weitere elf Menschen tötete und mehr als 50 zum Teil schwer verletzte. Amri wurde schließlich bei einem Polizeieinsatz in Mailand erschossen.

Der Tunesier Anis Amri richtete im Dezember in Berlin ein Blutbad an. Foto: AFP/HO

Spezialeinsatzkräfte hatten vor wenigen Wochen drei Männer festgenommen, die mit dem Moscheeverein in Verbindung gestanden haben sollen. Sie wurden verdächtigt, gemeinsam versucht zu haben, ins Kriegsgebiet nach Syrien beziehungsweise in den Irak auszureisen, um sich dort vom IS an Waffen und Sprengstoff ausbilden zu lassen.