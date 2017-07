Berlin: Autofahrer rast U- Bahn- Stiege hinunter

Ein Auto ist bei einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei die Stiege einer U- Bahn- Station in Berlin hinabgefahren. Das Fahrzeug sei am Sonntagabend auf einem Zwischengeschoß am Rathaus Spandau steckengeblieben, teilte die Polizei mit. Es gab drei Festnahmen, verletzt wurde niemand.