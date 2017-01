Bergsteiger stürzt bei Rettungsversuch in den Tod

Die neun Freunde beschlossen, einen unvergesslichen Jahreswechsel in Tirol zu verbringen und quartierten sich in der Hütte Hochjoch- Hospiz ein. "Sie verbrachten den Silvesterabend dort. Am Neujahrstag wollten sie das Quartier zu Fuß verlassen", erklärt Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen im "Krone"- Gespräch.

Rettungsversuch endete in Tragödie

Doch sie stiegen nicht gemeinsam ab, sondern teilten sich auf. "Vier von ihnen machten sich bereits am frühen Vormittag auf den Weg in Richtung Rofenhöfe. Jeder einzelne von ihnen war gut ausgerüstet", so der Sprecher. Während des Abstiegs passierte dann das Unglück. Die Frau rutschte auf einer Eisfläche aus, der Rettungsversuch eines Mannes um die 30 Jahre misslang, beide stürzten rund 100 Meter ab.

Augenzeugen verständigten kurz nach 11 Uhr die Einsatzkräfte - unter ihnen die Bergrettung, Alpinpolizei sowie der Notarzthubschrauber. "Der Einsatz verlief ohne Probleme, doch leider konnte der Mann nur noch tot geborgen werden", erklärt Juen. Die Frau zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in die Klinik Innsbruck transportiert. Die beiden Freunde, die den dramatischen Absturz mit ansehen mussten, erlitten einen Schock.

