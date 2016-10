Berdych scheitert: Thiem jubelt auf dem Sofa!

In Runde eins hatte der Tscheche noch ein Freilos. Eine Runde später war auch schon wieder Endstation. In einem Tie- Break- Krimi verlor Berdych gegen den Spanier Marcel Granollers mit 6:7 und 6:7.

Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

Thiem, der aufgrund seiner Knieschmerzen sein Antreten in China abgesagt hatte, kann sich über das frühe Aus von Berdych freuen. Der Niederösterreicher liegt im Kampf um einen Platz bei den ATP World Tour Finals in London weiter an der achten Stelle. Der neuntplatzierte Berdych hat 335 Punkte Rückstand.

Thiem kuriert sich derzeit aus, um in der Stadthalle ab 24. Oktober wieder ohne Schmerzen antreten zu können. "Denn das ist für mich natürlich noch ein Höhepunkt in dieser Saison", bekräftigt der 23- Jährige.