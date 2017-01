Benzin um 20% teurer: Mexikaner plündern Geschäfte

Dutzende Geschäfte - von Tankstellen und Spielzeugläden bis zu Lebensmittelhandlungen - wurden von den Bewohnern von Veracruz ausgeräumt und verwüstet. Zuhauf trugen die Menschen Spielzeuge, Gewand, DVD- Player und Essen davon.

Dutzende Geschäfte in Veracruz wurden ausgeräumt. Foto: ASSOCIATED PRESS

Im Rahmen der Proteste brachen Demonstranten in unzählige Geschäfte ein und plünderten die Regale. Foto: APA/AFP/ILSE HUESCA

Aber auch Waschmaschinen, Fernseher oder Kühlschränke wurden mitgenommen. Die Behörde musste 200 Personen vorübergehend festnehmen.

Manche der Demonstranten schleppten davon, was sie tragen konnten. Foto: APA/AFP/ILSE HUESCA

Aber nicht nur in Veracruz, dem wichtigsten Atlantikhafen Mexikos am Golf von Mexiko, ist der Zorn auf die Behörden groß. Auch in anderen Teilen des Landes wurden Tankstellen und Geschäfte geplündert. Dutzende Vandalen wurden auch hier in Gewahrsam genommen.

Hunderte Plünderer wurden vorübergehend festgenommen. Foto: APA/AFP/ILSE HUESCA

Mexiko hatte die Benzinpreise zum Jahreswechsel gleich um 20 Prozent erhöht. Nun kostet ein Liter Premiumbenzin laut "Tagesschau" 17,79 Pesos (rund 90 Cent). Der Vergleich zeigt die Dramatik: Der jüngst erhöhte Mindestlohn pro Tag beträgt 80 Pesos. Für viele war Benzin schon vor der Preiserhöhung ein unerschwingliches Luxusgut.

Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto verteidigte die Preiserhöhung: Zwar könne er die Wut der Bevölkerung nachvollziehen, allerdings wären "die Konsequenzen weitaus schmerzvoller geworden, wenn diese Entscheidung nicht getroffen worden wäre". Auf lange Sicht würden die Benzinpreise wieder fallen.