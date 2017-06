D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

7:51 Uhr: +FUSSBALL+

Benevento erstmals Aufsteiger in die Serie A

Benevento Calcio hat ein Jahr nach dem erstmaligen Aufstieg in die Serie B den Durchmarsch in die Serie A der italienischen Meisterschaft geschafft. Im Finale des Aufstiegs- Play- offs setzte sich der Klub aus der 60.000 Einwohner zählenden Stadt nahe Neapel gegen Carpi durch. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann Benevento das Rückspiel am Donnerstag mit 1:0. Vor Benevento hatten sich SPAL Ferrara und Hellas Verona den Aufstieg in die höchste italienische Liga gesichert.

22:49 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

4 Jahresweltbestleistungen bei Diamond League in Rom

Beim Leichtathletik- Meeting der Diamond League in Rom sind am Donnerstag vier Jahresweltbestleistungen aufgestellt worden. Für die Bestleistungen sorgten Kenias Olympiasieger Conseslus Kipruto über 3.000 m Hindernis, seine Landsfrau Hellen Obiri über 5.000 m, die Niederländerin Sifan Hassan über 1.500 m und die griechische Stabhochsprung- Olympiasiegerin Katerina Stefanidi.

21:35 Uhr: +RADSPORT+

Rabitsch gewinnt Auftakt der Oberösterreich- Tour

Die 8. Oberösterreich- Radrundfahrt hat am Donnerstag mit einem Dreifachsieg des Teams Felbermayr Wels begonnen. Der Steirer Stephan Rabitsch siegte auf der kurzen ersten Etappe, einem Bergsprint über 12,6 km von der Universität Linz nach Pelmberg mit 15 Sekunden Vorsprung auf seine Teamkollegen Riccardo Zoidl und Markus Eibegger. Das zweite Teilstück führt am Freitag von Wels nach Obernberg/Inn.

20:25 Uhr: +RALLYE+

Neuville nach Sardinien- Auftakt in Führung

Der Belgier Thierry Neuville hat die Super- Sonderprüfung (2 km) zum Auftakt der Sardinien- Rallye gewonnen. Der Hyundai- Fahrer setzte sich am Donnerstagabend an die Spitze des Klassements, hinter ihm lauern Ford- Pilot Ott Tänak aus Estland und sein spanischer Markenkollege Dani Sordo. Der viermalige Weltmeister Sebastien Ogier ist Sechster.

19:45 Uhr: +FUSSBALL+

Rodriguez wechselt von Wolfsburg zum AC Milan

Der Schweizer Teamspieler Ricardo Rodriguez ist vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg zum AC Milan gewechselt. Der 24- jährige Verteidiger erhielt bei den Mailändern einen Vierjahres- Vertrag, teilte der Serie- A-Klub am Donnerstag mit.

19:30 Uhr: +FUSSBALL+

Porto bestätigt: Sergio Conceicao neuer Trainer

Der FC Porto hat die Verpflichtung des ehemaligen portugiesischen Teamspielers Sergio Conceicao als Trainer bestätigt. Der 42- Jährige, der einen Zweijahresvertrag erhielt, soll den Klub wieder in die Erfolgsspur bringen. Ihre bisher letzte Meisterschaft holten die "Drachen" in der Saison 2012/13. Als Spieler hatte Conceicao bei Porto in den 1990er- Jahren seinen Durchbruch geschafft. "Es ist aus Liebe zu dem Klub, warum ich hier unterschrieben habe. Ich bin glücklich und danke Gott, dass ich beim FC Porto bin", sagte der Ex- Trainer des französischen Erstligisten FC Nantes. Der ehemalige Flügelstürmer spielte von 1996 bis 1998 bei dem Traditionsverein, ehe er in die Serie A zu Lazio Rom wechselte. 2004 trug er nach seiner Rückkehr aus Italien für ein halbes Jahr erneut das Porto- Trikot.

19:17 Uhr: +FUSSBALL+

FC Augsburg verpflichtet Torhüter Giefer

Der deutsche Bundesligist FC Augsburg hat Torhüter Fabian Giefer verpflichtet. Der 27- Jährige, der zuletzt auf Leihbasis für ein halbes Jahr bei Bristol City in der zweiten englischen Liga gespielt hatte, wechselt von Schalke 04 nach Augsburg und erhält dort einen Vierjahresvertrag. Giefer wird Mannschaftskollege der drei Österreicher Martin Hinteregger, Kevin Danso und Georg Teigl. Der Torhüter ist der zweite Augsburger Neuzugang nach Rani Khedira von RB Leipzig. Bei den Schalkern ist Giefer nach Dennis Aogo, Holger Badstuber, Sascha Riether (alle Ziel unbekannt), Klaas Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sead Kolasinac (Arsenal), Phil Neumann (FC Ingolstadt) und Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg) der achte Abgang aus dem Lizenzspielerkader.

18:41 Uhr: +FUSSBALL+

Messi heiratet am 30. Juni in Rosario

Die Hochzeit von Weltstar Lionel Messi (29) und seiner langjährigen Partnerin Antonella Roccuzzo findet am 30. Juni in der argentinischen Stadt Rosario statt. Das bestätigte die PR- Agentur 6Pointer, die Messi vertritt, am Donnerstag. Mit der 29- jährigen Roccuzzo hat Messi zwei Söhne, Thiago (4) und Mateo (1). In Rosario sind sowohl Messi als auch seine zukünftige Ehefrau geboren.

18:32 Uhr: +FUSSBALL+

Fuchs- Klub Leicester verlängert mit Trainer Shakespeare

Craig Shakespeare bleibt Trainer des englischen Erstligisten Leicester City und damit von Österreichs ehemaligen Teamkapitän Christian Fuchs. Der 53- Jährige unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre, gab der Verein am Donnerstag bekannt. Shakespeare hat das Traineramt beim englischen Sensationsmeister von 2016 Ende Februar nach der Trennung von Claudio Ranieri interimistisch bis Saisonende übernommen. Leicester war zu dem Zeitpunkt in Abstiegsgefahr und schaffte unter dem vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegenen Shakespeare noch einen sicheren Mittelfeldplatz.

18:06 Uhr: +FUSSBALL+

Gebauer und Reifeltshammer verlängern bei Absteiger Ried

Torhüter Thomas Gebauer und Verteidiger Thomas Reifeltshammer halten der SR Ried trotz des Abstiegs aus der Bundesliga die Treue. Die beiden langjährigen Leistungsträger unterschrieben jeweils einen Zweijahresvertrag, gab der Verein am Donnerstag bekannt.

17:05 Uhr: +RADSPORT+

Deutscher Bauhaus Sprintsieger bei Dauphine

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus hat sein erstes großes Rennen gewonnen. Der Fahrer aus dem Sunweb- Team siegte am Donnerstag im Massenspurt der 5. Etappe beim 69. Criterium du Dauphine und verhinderte einen Erfolg der Sprinter- Prominenz. Der Belgier Thomas de Gendt behauptete neuerlich sein Gelbes Trikot. Der Oberösterreicher Michael Gogl verlor als 123. zwei Minuten auf die Spitze.

16:08 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Letzter Heimauftritt von Usain Bolt

Der mit Saisonende abtretende Sprintsuperstar Usain Bolt läuft am Sonntag in Kingston sein letztes Heimrennen. Die Vorbereitung des 30- Jährigen auf seine Abschlusssaison stand unter dem Eindruck des Todes seines Freundes Germaine Mason, der am 20. April bei einem Motorradunfall verunglückt war. Sein erstes Europarennen vor der WM im August bestreitet der Weltrekordler am 28. Juni in Ostrava.

15:59 Uhr: +FUSSBALL+

England und Venezuela im U20- WM- Finale

England und Venezuela bestreiten das Finale der U20- WM in Südkorea. Die Three Lions bezwangen im Semifinale Italien nach einem 0:1- Rückstand zur Pause mit 3:1. England steht damit ebenso erstmals im Endspiel einer U20- WM wie das Team aus Venezuela, das sich gegen Uruguay mit 4:3 im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Das Spiel um Platz 3 und das Endspiel der U20- WM finden am Sonntagabend (Ortszeit) statt. Das ÖFB- Team war nach dem vierten und letzten Platz in der Gruppenphase der U19- EM 2016 nicht qualifiziert.

15:08 Uhr: +FUSSBALL+

EM- Generalprobe von ÖFB- Frauen am 6. Juli gegen Dänemark

Österreichs Frauen- Nationalteam absolviert das letzte Länderspiel vor der EM- Premiere im Sommer am 6. Juli (20.10 Uhr/live ORF Sport +) gegen Dänemark. Die Schützlinge von Teamchef Dominik Thalhammer matchen sich mit dem Weltranglisten- 15. in Wiener Neustadt. Es ist ein direktes Duell zweier EM- Teilnehmer, die Dänen sind in der Gruppe A, die ÖFB- Auswahl in der Gruppe C.

13:59 Uhr: FUSSBALL+

DFB- Teamspieler Gnabry verlässt Werder Bremen

Der deutsche Bundesligist Werder Bremen muss in Zukunft ohne Serge Gnabry auskommen. Der zweifache deutsche Teamspieler macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und kehrt dem Klub der ÖFB- Kicker Zlatko Junuzovic und Florian Kainz Ende Juni nach nur einer Saison wieder den Rücken. Wohin der 21- Jährige wechselt, wurde zunächst nicht bekannt.

Gnabry kam im Sommer 2016 aus London von Arsenal zu Werder und brachte es in 27 Ligapartien auf elf Tore. Nun will der Offensivspieler, der sich mit der DFB- U21 gerade auf die EM vorbereitet, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen. Spekuliert wird über einen Transfer zum Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim. Er würde damit dem Beispiel von Florian Grillitsch folgen, dessen Transfer im Sommer zu Hoffenheim schon länger feststand.

12:27 Uhr: +EISHOCKEY+

Brandner beim KAC Co- Trainer von Neo- Chefcoach Walker

Der langjährige KAC- Spieler und Ex- NHL- Legionär Christoph Brandner fungiert im Betreuerstab von Neo- Cheftrainer Steve Walker ab sofort als einer von zwei Co- Trainern. Das gab der Rekordmeister aus Klagenfurt am Donnerstag bekannt. Der 2012 zurückgetretene Brandner war bereits seit 2014 im KAC- Nachwuchs als Betreuer tätig. Patric Wener fungiert weiterhin als weiterer Co- Trainer der ersten Mannschaft.

12:14 Uhr: +EISKUNSTLAUF+

EM 2020 findet in Graz- Liebenau statt

Der Eislauf- Weltverband (ISU) hat die Kunstlauf- Europameisterschaften 2020 an Österreich vergeben. Als Austragungsort wird 20 Jahre nach der EM in Wien die im Vorjahr renovierte Eishalle in Graz- Liebenau fungieren. Die EM mit voraussichtlich rund 160 Athleten aus mehr als 30 Nationen wird Ende Jänner 2020 in Szene gehen.

10:17 Uhr: +FUSSBALL+

Berizzo wird wie erwartet neuer Trainer des FC Sevilla

Der Argentinier Eduardo Berizzo ist wie erwartet zum neuen Trainer des spanischen Erstligisten FC Sevilla bestellt worden. Der 47- Jährige coachte in der vergangenen Saison den Primera- Division- Rivalen Celta Vigo, mit dem er auch den Sprung ins Europa- League- Halbfinale schaffte. Bei Sevilla tritt der Ex- Co- Trainer von Chiles Nationalteam die Nachfolge seines Landsmannes Jorge Sampaoli an. Berizzos Vertrag läuft bis 2019.

9:53 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Coleman bei College- Meisterschaften mit 9,82 über 100 m

Christian Coleman hat bei den US- College- Meisterschaften in Eugene mit 9,82 Sekunden im Halbfinale eine Jahresweltbestleistung über 100 m aufgestellt. Der 21- Jährige verbesserte seine eigene Bestmarke um 13 Hundertstel und die Jahresbestmarke des Sambiers Sydney Siame um sechs.

Schneller als der Student mit erlaubtem Rückenwind von 1,3 Metern pro Sekunde liefen die Sprintstrecke mit Tyson Gay, Justin Gatlin und Maurice Green erst drei US- Landsleute. Das Finale der Studententitelkämpfe findet am Freitag statt.

9:32 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

WM- Feld für Wien steht bis auf je drei Wildcards fest

Das Teilnehmerfeld an den Weltmeisterschaften der Beach- Volleyballer vom 28. Juli bis 6. August auf der Wiener Donauinsel steht fast zur Gänze. Nach Ende der Qualifikationsfrist scheinen mit Clemens Doppler/Alexander Horst und Thomas Kunert/Christoph Dressler sowie mit Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer und Cornelia Rimser/Lena Plesiutschnig je zwei ÖVV- Duos unter den Qualifizierten auf.

Zu vergeben sind jeweils noch drei Wildcards, wobei je Geschlecht eine vom Veranstalter und zwei vom Weltverband (FIVB) vergeben werden. Die übrigen österreichischen Teams dürfen daher davon ausgehen, dass noch je ein Ticket an Lokalmatadore vergeben wird, vielleicht sogar zwei. Doppler/Horst haben es übrigens nicht über das Veranstalter- Kontingent zu den Titelkämpfen geschafft, sondern sich nach internationalen Kriterien als 21. unter den Top 24 der Weltrangliste qualifiziert.

23:40 Uhr: +FUSSBALL+

Spanien mit 2:2- Testspiel- Remis gegen Kolumbien

Die spanische Nationalmannschaft hat sich am Mittwoch in Murcia im Testspiel gegen Kolumbien mit 2:2 getrennt. David Silva (22.) brachte die "Furia Roja" in Führung, Edwin Cardona (39.) und Radamel Falcao (55.) drehten das Spiel für die Gäste. Real- Stürmer Alvaro Morata (87.) gelang kurz vor Schluss der Ausgleich. Am Sonntag sind die Spanier in der WM- Qualifikation bei Mazedonien zu Gast. Spanien- Teamchef Julen Lopetegui schonte gegen Kolumbien einige Spieler. Sergio Busquets, Thiago und Diego Costa kamen nicht zum Einsatz.

22:47 Uhr: +FUSSBALL+

Italien besiegt Uruguay klar

Die italienische Nationalmannschaft hat im Testspiel gegen Uruguay am Mittwoch in Nizza einen souveränen 3:0- Erfolg gefeiert. Die Tore für die Squadra Azzurra erzielten Gimenez (7.) per Eigentor, Eder (83.) und De Rossi (92.) per Elfmeter. Der Mannschaft von Teamchef Giampiero Ventura glückte damit die Generalprobe für das WM- Qualifikationsspiel am kommenden Sonntag gegen Liechtenstein.

22:31 Uhr: +OLYMPIA+

LA einer Doppelvergabe der Spiele 2024/28 nicht abgeneigt

Im Kampf um die Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2024 zwischen Paris und Los Angeles hat Casey Wasserman, Vorsitzender des Bewerbungskomitees LA 2024, am Mittwoch angedeutet, dass die Amerikaner einer Ausrichtung im Jahr 2028 nicht abgeneigt wären. Das primäre Ziel sei das langfristige Wohl der Spiele, nicht eine erfolgreiche Bewerbung 2024, meinte Wasserman.

21:57 Uhr: +FUSSBALL+

Russland nominiert Kader für Confederations- Cup

Russlands Teamchef Stanislaw Tschertschessow hat am Mittwoch seinen 23- Mann- Kader für den FIFA- Confederations- Cup von 17. Juni bis 2. Juli bekanntgegeben. Roman Neustädter, der 2016 den deutschen gegen den russischen Pass getauscht hatte, fehlt im Aufgebot der Sbornaja. Meister Spartak Moskau stellt mit fünf Spielern das größte Aufgebot, Rostow folgt mit vier Akteuren. Mit Spartak- Profi Roman Zobnin, ZSKA- Spielmacher Alan Dsagojew und Zenit- Stürmer Artjom Dsjuba fehlen einige Stammspieler verletzungsbedingt. Ebenfalls nicht mit dabei sind Verteidiger Andrej Semenow von Terek Grosny und Tormann Alexander Belenow (FK Ufa).

21:02 Uhr: +FUSSBALL+

Länderspiel- Ergebnisse:

Japan - Syrien 1:1 (0:0)

Tokio

Tore: Konno (58.) bzw. Mardikian (49.)

Finnland - Liechtenstein 1:1 (1:0)

Turku

Tore: Hetemaj (18.) bzw. Hasler (62.)

Georgien - St. Kitts und Nevis 3:0 (0:0)

Tiflis

Tore: Arabidze (52., 73. Elfmeter), Dvalishvili (81.)

20:31 Uhr: +SEGELN+

Bewerbe beim America's Cup wegen zu starken Windes verschoben

Im America's Cup der Segler vor Bermuda sind die Halbfinal- Bewerbe wegen zu starken Windes auf Donnerstag verschoben worden. Das hat das America's Cup Race Management (ACRM) am Mittwoch auf Twitter bestätigt. Für das Emirates Team New Zealand kommt die Pause wie gerufen. Die Favoriten waren die ganze Nacht mit der Reparatur ihres Katamarans beschäftigt, nachdem dieser am Dienstag gekentert war. Die Neuseeländer führen in der Challenger- Runde zum America's Cup gegen das britische Team Land Rover BAR mit 3:1. Im zweiten Semifinale liegt das schwedische Team Artemis gegen das SoftBank Team Japan 1:3 zurück. Die Halbfinal- Begegnungen enden, wenn ein Team fünf Punkte erreicht hat.

19:23 Uhr: +FUSSBALL+

Monaco verlängert mit Meistertrainer Jardim bis 2020

Der französische Meister AS Monaco hat am Mittwoch den Vertrag mit seinem Trainer Leonardo Jardim vorzeitig bis 2020 verlängert. Der Portugiese hatte die Monegassen in dieser Saison zum ersten Meistertitel seit 17 Jahren und ins Champions- League- Semifinale geführt, in Frankreich wurde er zum "Trainer des Jahres" gewählt.

17:27 Uhr: +RADSPORT+

Porte gewinnt Zeitfahren bei Dauphine

Der Australier Richie Porte hat das Einzelzeitfahren des Rad- Klassikers Criterium du Dauphine am Mittwoch für sich entschieden. Im vierten Teilstück über 23,5 Kilometer setzte er sich knapp gegen Tony Martin (GER) durch, Alejandro Valverde (ESP) wurde Dritter. Der Oberösterreicher Michael Gogl zeigte eine ansprechende Leistung und landete mit 1:47 Minuten Rückstand auf Rang 39. Der Belgier Thomas de Gendt verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden, er belegte den 9. Platz. Sein Vorsprung auf Porte in der Gesamtwertung verringerte sich auf 27 Sekunden. Porte startet damit als Gesamtzweiter mit der besten Ausgangslage aus dem Kreis der Sieganwärter in die zweite Hälfte der Dauphine. Die drei schwierigsten von insgesamt acht Etappen stehen zum Abschluss der Rundfahrt von Freitag bis Sonntag an.

17:19 Uhr: +FUSSBALL+

Finale der Champions League 2019 in Madrid oder Baku

Das Finale der Champions League wird 2019 entweder im Olympiastadion von Baku oder im Estadio Metropolitano in Madrid stattfinden. Wie die UEFA am Mittwoch mitteilte, reichten nur die Verbände aus Aserbaidschan und Spanien die notwendigen Bewerbungsunterlagen für das übernächste Endspiel der Königsklasse ein. Das Finale der Europa League wollen ebenfalls Baku sowie Sevilla mit der Arena Estadio Ramon Sanchez Pizjuan und Istanbul mit der Besiktas Arena ausrichten. Die Entscheidung über die Ausrichter der Europacup- Endspiele fällt das UEFA- Exekutivkomitee am 21. September. Einfluss sollen neuerdings auch Kriterien wie Pressefreiheit und Menschenrechte haben. 2018 findet das Champions- League- Finale in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt. Der Europa- League- Sieger wird in Lyon gekürt.

15:44 Uhr: +FUSSBALL+

Trainer Allegri verlängert Vertrag bei Juventus Turin

Juventus Turin und Trainer Massimiliano Allegri haben sich vier Tage nach dem gegen Real Madrid verlorenen Champions- League- Finale auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 49- Jährige unterschrieb bei Italiens Double- Gewinner bis 2020, wie Juventus am Mittwoch bekannt gab. Allegri steht beim Rekordmeister seit Sommer 2014 in der Verantwortung. Nach dem 1:4 gegen Real hatte es Spekulationen über einen Abschied aus Turin gegeben. Allegris ursprünglicher Vertrag wäre noch bis 2018 gelaufen. Nach Medienberichten soll sein Gehalt nun auf 7,5 Millionen Euro pro Saison erhöht worden sein. Juventus hatte im Mai den sechsten Titel hintereinander in der Serie A gefeiert.

12:23 Uhr: +FUSSBALL+

Borussia Dortmund verpflichtet Philipp vom SC Freiburg

Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund hat Maximilian Philipp vom SC Freiburg verpflichtet. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, erhielt der 23- jährige Offensivspieler einen Vertrag bis 2022. Die Ablöse für den U21- Nationalspieler soll dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro plus eine mögliche Erfolgsprämie in Höhe von fünf Millionen Euro betragen.

Mit der Verpflichtung von Philipp will der DFB- Pokalsieger die Lücke schließen, die durch den rund viermonatigen Ausfall des am Kreuzband verletzten Marco Reus entstanden ist. "Der BVB ist einer der größten Vereine weltweit. Ich denke, mit 23 Jahren reif und alt genug zu sein, diesen Schritt wagen zu können", sagte Philipp. Er ist nach Ömer Toprak (Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Mönchengladbach) und Dan- Axel Zagadou (Paris St. Germain) der vierte BVB- Neuzugang für die kommende Saison.

11:46 Uhr: +FUSSBALL+

Nikola Dovedan wechstelt in die zweite deutsche Bundesliga

Nikola Dovedan hat nach einer Saison den SCR Altach verlassen und spielt künftig in der zweiten deutschen Liga beim 1. FC Heidenheim. Der 22- Jährige war in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren und acht Assists der beste Scorer der Vorarlberger. Erst Anfang Mai hatte Altach eine Kaufoption für den vom LASK ausgeliehenen Dovedan gezogen.

Nun unterschrieb der Offensivspieler bei Heidenheim einen Vertrag bis 2021. "Jetzt wartet auf mich der nächste Schritt, den ich unbedingt machen möchte", sagte Dovedan in einer Aussendung. Über die Ablösesumme vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen. Bei Heidenheim steht mit Martin Rasner noch ein weiterer Österreicher unter Vertrag.

11:30 Uhr: +MOTORSPORT+

Britischer Pilot bei Tourist Trophy tödlich verunglückt

Die "Tourist Trophy" auf der Isle of Man hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Der am Sonntag gestürzte Superbike- Fahrer Davey Lambert (48) aus Großbritannien ist am Dienstagabend im Krankenhaus von Aintree seinen Verletzungen erlegen. Die seit 1907 auf der Insel zwischen Großbritannien und Irland ausgetragene TT gilt mit bisher über 250 Todesfällen als gefährlichstes Motorrad- Rennen der Welt.

10:24 Uhr: +EISHOCKEY+

Kanadische Frauen- Liga nahm chinesisches Team auf

Die kanadische Frauen- Eishockey- Liga CWHL hat einen chinesischen Club aufgenommen. Kunlun Red Star spielt in den kommenden fünf Jahren in der Canadian Woman Hockey League mit und soll dazu beitragen, im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking Eishockey in China populärer zu machen, gab die Liga am Dienstag bekannt.

Neben Kunlun, das in Shenzhen beheimatet ist, nehmen Titelverteidiger Les Canadiennes de Montreal, Calgary Inferno, Toronto Furies, Brampton Thunder und Boston Blades an der CWHL teil. Alle nordamerikanischen Teams müssen auch Auswärtsspiele in China bestreiten, was Reisen von über 10.000 Kilometern bedeutet.

10:22 Uhr: +FUSSBALL+

Englischer Verband bestraft Fans nach Nazi- Gesten

Der englische Fußballverband (FA) hat erstmals zwei Fans lebenslänglich aus dem England Supporters Travel Club ausgeschlossen. Die beiden Anhänger fielen beim freundschaftlichen Länderspiel im März in Deutschland mit Nazi- Gesten im Stadion auf. Beiden ist es damit in Zukunft nicht mehr erlaubt, Auswärtsspiele des englischen Fußballnationalteams zu besuchen.

Insgesamt wurden 27 Klubmitglieder aufgrund ihres Verhaltens für eine unterschiedlich lange Dauer gesperrt. Sechs erhielten vom englischen Fußballverband schriftliche Verwarnungen. Das englische Nationalteam trifft am Samstag in der WM- Qualifikation auswärts auf Schottland.

08:16 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Tourismusminister in Brasilien wegen WM 2014 festgenommen

Der frühere brasilianische Tourismusminister Henrique Eduardo Alves ist am Dienstag von der Polizei festgenommen worden. Hintergrund ist eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Korruption und Betrug beim Bau des Fußballstadions in Natal für die Weltmeisterschaft 2014.

Die Ermittler gaben an, dass mehrere Politiker "unangemessene Leistungen" erhalten hätten, um gewisse Baufirmen bei der Auftragsvergabe zu favorisieren. Insgesamt erließ die Justizbehörde fünf Haftbefehle.

Alves war von 1971 bis 2015 Abgeordneter des Bundesstaates Rio Grande do Norte, dessen Hauptstadt Natal ist. Im Mai 2016 wurde er unter Präsidentin Dilma Rousseff Tourismusminister, legte sein Amt aber schon knapp einen Monat später angesichts von Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Ölkonzern Petrobras wieder zurück.