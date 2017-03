Belgien: Polizei verhindert nächste Terrorfahrt

Nach Angaben eines Polizeisprechers raste der Mann am Donnerstagvormittag mit hoher Geschwindigkeit durch die Haupteinkaufsstraße von Antwerpen, der bekannten Meir- Einkaufsstraße.

Menschen hätten zur Seite springen müssen, hieß es. Das Auto wurde wenig später von Sicherheitskräften gestoppt. Antwerpens Polizeichef Serge Muyters sagte, der aus Nordafrika stammende Mann, der eine Tarnuniform trug, sei nach einer Verfolgungsjagd im Stadtzentrum gefasst worden.

Foto: AFP

Laut unbestätigten Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll der Festgenommene französischer Staatsbürger sein. Ebenso unbestätigt blieben vorerst Angaben, wonach es sich um einen 1977 geborenen Mann namens Mohamed R. handelt. In dem mittlerweile abtransportierten Auto des Terrorfahrers wurden indessen Waffen und illegale Stoffe sichergestellt. Der Wagen hatte ein französisches Kennzeichen.

Wie auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen, war auch der Kampfmittelräumdienst im Einsatz.

Der Festgenommene soll der Polizei laut Medienberichten wegen illegalen Waffenbesitzes bekannt sein. Der belgische Ministerpräsident Charles Michel bedankte sich über den Kurznachrichtendienst Twitter bei den Sicherheitskräften.

Foto: AFP

Vier Tote und Dutzende Verletzte in London

Erst am Vortag hatte in London ein Mann mit einem Wagen einen tödlichen Anschlag in unmittelbarer Nähe des britischen Parlaments verübt. Die Identität des Attentäters, der vier Menschen ermordete und Dutzende verletzte , wird weiterhin von den Ermittlern unter Verschluss gehalten.

Foto: AP, Twitter

Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte den Terroranschlag in London mittlerweile für sich. Ein "Soldat des IS" habe die Operation ausgeführt, meldete das IS- Sprachrohr AMAQ am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Sicherheitskreise über das Internet.