Belgien: Politiker bei Meserattacke verletzt

Eine Mai- Kundgebungen in der belgischen Stadt Lüttich ist am Montag von einem Messerangriff auf einen Politiker der sozialistischen Arbeiterpartei überschattet worden. Der Abgeordnete Raoul Hedebouw erlitt bei einer Versammlung in Lüttich eine Stichverletzung am Bein, hielt aber kurz darauf trotzdem seine Rede. Der 40 bis 50 Jahre alte Angreifer wurde festgenommen, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.