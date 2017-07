Beißattacke auf Beamtin: Journalistin suspendiert

"Wir haben überlegt, die Dame zu entlassen, haben uns dann aber für eine Suspendierung entschieden", berichtete der Eigentümervertreter gegenüber krone.at. Man wolle nun erst einmal den Polizeibericht abwarten und dann entscheiden, wie weiter vorzugehen ist.

Großvater attackierte Polizisten

Doch was war überhaupt passiert? Am Montag in den frühen Morgenstunden standen Beamte der Fremdenpolizei vor einer Wohnung am Rennbahnweg, um eine achtköpfige tschetschenische Familie festzunehmen. Ein 38- Jähriger, seine 34 Jahre alte Frau sowie deren sechs Kinder sollten anschließend abgeschoben werden.

Der ebenfalls in der Wohnung anwesende Großvater (58) rastete daraufhin jedoch aus und wollte die Beamten an ihrer Arbeit hindern. Der Mann attackierte die Polizisten, riss einen von ihnen zu Boden und verletzte ihn. Der 58- Jährige wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Journalistin wegen Widerstandes gegen Staatsgewalt angezeigt

Im Zuge des Trubels läutete dann auch noch die Angestellte der "Wiener Zeitung" an der Tür, gab sich zunächst als Familienmitglied aus und outete sich dann als Journalistin. Laut einer Aussendung von Michael Genner, Obmann von Asyl in Not, handle es sich bei der Frau um die Lebensgefährtin des 58- Jährigen.

Die Journalistin wollte laut Polizei jedenfalls mit allen Mitteln die Abschiebung der Familie verhindern, beschimpfte die Einsatzkräfte, schlug um sich, ehe sie sich auf den Boden fallen ließ. Dabei habe sie zudem versucht, einer Beamtin ins Bein zu beißen. Die Frau wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehrerer Verwaltungsdelikte angezeigt.