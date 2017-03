Beinbruch! Horror- Foul in der Österreich- Gruppe

In der Österreich- Gruppe mussten sich die Iren im Duell mit Wales in Dublin mit einem 0:0 begnügen. Für Aufregung im WM- Quali- Duell sorgte der Waliser Neil Taylor, der in der 69. Minute nach einem überharten Einstieg gegen Irlands Kapitän Seamus Coleman die Rote Karte sah. Coleman erlitt bei dem brutalen Foul von Taylor einen Beinbruch. Dies gab sein Trainer Martin O'Neill unmittelbar nach dem Match bekannt.