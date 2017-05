Bei uns keine türkische Todesstrafen- Abstimmung!

"Die geplante Einführung der Todesstrafe wäre ein berechtigter Grund für einen solchen Schritt", so Kurz. Zuletzt konnten in Österreich lebende und wahlberechtigte Türken über die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei abstimmen. Die große Mehrheit der Wähler stimmte dabei für die Pläne des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Verfassungsreferendum im April: In Wien lebende Türkinnen auf dem Weg zur Abstimmung. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Auch Schieder für Verbot

Rückendeckung erhält Kurz vom SPÖ- Klubobmann Andreas Schieder. "Ich bin dafür, dass man das im Falle eines Referendums auf jeden Fall in Österreich untersagt", sagte Schieder. Ihm zufolge solle man der Türkei die Entscheidung Österreichs umgehend mitteilen. Laut Schieder bestehe sogar die "völkerrechtliche Verpflichtung", eine mögliche Abstimmung über die Todesstrafe zu unterbinden.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder Foto: APA/Georg Hochmuth

Erdogan ließ Todesstrafe 2004 abschaffen

Erdogan hatte die Todesstrafe während seiner Zeit als Regierungschef 2004 abschaffen lassen. Nach dem Putschversuch vom vergangenen Jahr brachte er mehrfach ihre Wiedereinführung ins Spiel und regte dazu ein Referendum an.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: APA/AFP/Ozan Kose, APA/AFP/Adem Altan

Auch Schulz gegen Abstimmung in Deutschland

Rückendeckung erhält Österreich für seinen Vorstoß aus Deutschland: Auch SPD- Kanzlerkandidat Martin Schulz hält es für undenkbar, dass sich in Deutschland lebende Türken an einem möglichen Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe beteiligen dürfen. "Falls die türkische Regierung wirklich ein Referendum über die Einführung der Todesstrafe durchführen sollte, muss klar sein: Eine solche Abstimmung darf unter den in Deutschland lebenden Türken nicht stattfinden", sagte Schulz am Freitag dem "Spiegel".

SPD-Chef Martin Schulz Foto: APA/dpa/Bernd Thissen

Beziehungen zwischen Wien und Ankara angespannt

Die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei sind seit Monaten angespannt. Österreichs Alleingang mit der Forderung, die EU- Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einzufrieren, und sein Veto gegen eine gemeinsame Erklärung des EU- Ministerrats zur Türkei- Politik hatte erboste Reaktionen der türkischen Regierung zur Folge. Ende Februar stellte sich Kurz dann im Vorfeld des türkischen Referendums über die Einführung des Präsidialsystems gegen Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Österreich. Erdogan sei in Österreich zu offiziellen Besuchen und Gesprächen mit der Staatsspitze willkommen - nicht aber, um vor dem Referendum Werbung für das von ihm angestrebte Präsidialsystem zu machen, erklärte Kurz damals. Auch Kanzler Christian Kern sprach sich damals für ein Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker aus, woraufhin er vom Chefberater Erdogans, Burhan Kuzu, auf Twitter mit den Worten "Verpiss dich!" beschimpft wurde .