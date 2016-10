Bei Scans Hohlräume in Cheops- Pyramide entdeckt

Seit Ende Oktober 2015 sind Forscher dabei, die Jahrtausende alten Pyramiden in Ägypten ausführlichen Scans zu unterziehen. Jetzt wollen sie in der 146 Meter hohen Cheops- Pyramide zwei bislang unbekannte "Hohlräume" entdeckt haben. Mit weiteren Tests wolle man nun deren Größe, Art und Zweck bestimmen, teilte das ägyptische Antiken- Ministerium am Wochenende mit.