Bei London- Blutbad getöteter Spanier geehrt

Echeverria wurde das Große Kreuz für Zivilcourage verliehen, mit dem Spanien "außerordentliche Dienste" von Landsleuten oder Ausländern würdigt, so ein Sprecher der spanischen Regierung am Freitag. Der 39- Jährige habe den Mut gehabt, sich den "Terroristen entgegenzustellen, um das Leben einer jungen Frau zu retten, die angegriffen wurde", sagte der Sprecher.

Mit einem Skateboard hatte der Experte für den Kampf gegen Geldwäsche bei der internationalen Großbank HSBC die Frau und sich selbst verteidigt. Sein bewundernswerter Mut wurde ihm aber zum Verhängnis: Er wurde getötet.

Einer der Helden von London: Ignacio Echeverria Foto: AFP

Bei einer Trauerfeier, die am Donnerstag in Las Rozas bei Madrid stattfand, hielten zahlreiche Menschen Skateboards in die Höhe, um an Echeverrias Mut zu erinnern. Hunderte Menschen waren gekommen, darunter Familienmitglieder und Freunde des 39- Jährigen.

Mit seinem Skateboard hat Ignacio Echeverria eine Frau beschützt. Er selbst wurde getötet. Foto: AP

Der Brite Roy Larner hatte mehr Glück: Auch er hatte sich den Männern in den Weg gestellt und war dafür attackiert worden - doch er überlebte den Albtraum.

Er ist "Der Löwe von der London Bridge": Roy Larner liegt nach der Terrorattacke im Krankenhaus. Foto: facebook.com

Drei Männer richteten Blutbad auf London Bridge und in der Nähe an

Am Samstagabend waren drei Attentäter auf der London Bridge im Herzen der britischen Hauptstadt mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market wahllos auf Menschen ein. Acht Menschen wurden getötet, 48 weitere verletzt. Die Polizei erschoss die drei Attentäter.

