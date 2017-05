Bei Lawrow verplappert? Für Trump "total rechtens"

Zuvor hatte die "Washington Post" berichtet, der US- Präsident habe streng geheime Informationen über die IS- Miliz an den russischen Außenminister Sergej Lawrow weitergegeben . Diese sollen mit der Verwendung von Laptops in Flugzeugen in Zusammenhang gestanden sein.

Trumps angeregtes Gespräch mit Lawrow in der Vorwoche Foto: ASSOCIATED PRESS

Dem Pressebericht zufolge handelt es sich um Erkenntnisse, die die USA von einem befreundeten ausländischen Geheimdienst erhalten haben. Dieser habe aber keine Erlaubnis zur Weitergabe der Informationen erteilt.

Kreml: Bericht "eher Unsinn"

Kreml- Sprecher Dmitri Peskow wies den Bericht am Dienstag scharf zurück: "Für uns ist das kein Thema, es ist eher Unsinn", sagte Peskow. Von russischer Seite gebe es "weder etwas zu bestätigen noch zu dementieren".

Russlands Staatschef Wladimir Putin mit seinem Sprecher Dmitri Peskow Foto: AFP PHOTO/RIA-NOVOSTI POOL/ALEXEY DRUZHININ/RIA NOVOSTI/AFP

Das Material sei so sensibel, dass es nicht einmal in breiteren Kreisen der US- Regierung oder mit Verbündeten geteilt worden sei, schrieb die "New York Times". Aus dem, was Trump bei dem Treffen im Oval Office des Weißen Hauses sagte, könnte Russland auf die Quelle der Informationen sowie die Methode der Informationsgewinnung schließen und dieser entgegenwirken, hieß es.

Video: Hat Trump geheime Infos an Russland weitergegeben?