Behindertensportler stirbt bei Trainingsunfall

Der tragische Tod eines Behindertensportlers aus den Vereinigten Arabischen Emiraten überschattet die Vorbereitungen auf die Para- WM der Leichtathleten in London. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bestätigte, kam der 36- jährige Abdullah Hayayei am Dienstagnachmittag bei einem Trainingsunfall in der britischen Hauptstadt ums Leben.