Beeren und Pilze mit Pestizid belastet!

Experten warnen vor den Gefahren des Unkrautvernichters Glyphosat. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation das Mittel als "wahrscheinlich krebserregend" einstuft, ist es in Österreich nicht verboten. Eine beängstigende Pestizid- Konzentration wurde nun in einem Wald in Kärnten entdeckt.