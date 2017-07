Beach- Hype! 30.000 Fans bei WM- Spektakel in Wien

Was für ein Hype um die Beach- WM in Wien! Am ersten Tag kamen bereits 12.000 Fans, am zweiten Tag, am Samstag, waren es zwei Stunden vor Ende der Spiele sogar schon 17.000 - also wurde in nur zwei Tagen die 30.000er- Marke locker durchbrochen! "Ich bin total begeistert", jubelte Organisator Hannes Jagerhofer, "die WM in Wien ist jetzt schon ein Riesenerfolg!"

Hannes Jagerhofer in der gläsernen "Krone"-Redaktion auf der Donauinsel. Foto: sportkrone.at

Und auch die Sportler sind enthusiastisch: "10.000 Fans peitschten uns hier zu Siegen, wir fühlen uns wie Rockstars", ist Clemens Doppler begeistert. Mit Partner Alex Horst kann er heute (19 Uhr) im zweiten WM- Spiel bereits den zweiten Sieg sicherstellen. Damit wäre der Gruppenaufstieg schon geschafft.

Foto: F. Pessentheiner

Diesen haben bereits Steffi Schwaiger und Kathi Schützenhöfer in der Tasche! Gegen Thailand mussten sie noch etwas kämpfen, aber gegen Russland gab es einen sensationell souveränen 2:0- Erfolg. Europameisterin Steffi: "Die Stimmung hier ist elektrisierend, die 10.000 Fans am Center Court sind so unglaublich laut!"

Foto: F. Pessentheiner

Heute geht es ab 10 Uhr auf der Donauinsel munter weiter. Vier österreichische Doppel sind im Einsatz, das Stadion wird garantiert wieder zum Hexenkessel. Wichtige Info für alle Fans: Bei der empfohlenen Anreise mit der U6 soll man bei der Station Handelskai aussteigen.