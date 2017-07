Bayern- Zoff: Vidal geht Kimmich an die Gurgel!

Vor allem nach dem Seitenwechsel wurde das Finale deutlich hektischer, standen einige unschöne Aktionen im Mittelpunkt. In Minute 59 gerieten dann sogar die beiden Münchner Kimmich und Vidal bei einer Rudelbildung aneinander.

Nachdem der DFB- Verteidiger Chiles Keeper Claudio Bravo rempelte, rannten die Chilenen auf Kimmich zu. Vidal schubste seinen Bayern- Teamkollegen weg und schrie ihn an. Dabei soll der chilenische "Krieger" Kimmich auch übel beleidigt haben. Laut Lippenleser soll er den DFB- Verteidiger als "Hurensohn" bezeichnet haben. Beide sahen nach den tumultartigen Szenen die Gelbe Karte.

Nach der Partie spielte Vidal den Vorfall herunter: "Ich habe ihm gesagt, er soll weniger reden und mehr spielen. Aber so etwas passiert in der Hitze des Gefechts." Kimmch sah es nach dem Spiel ähnlich. "Er war halt sauer, dass sie 0:1 hinten lagen", so der Deutsche gegenüber ZDF. "Das Wichtigste ist, dass der Titel nach Deutschland geht."