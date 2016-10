Bayern: Vier Polizisten von Neonazi angeschossen

Bei einer Razzia in Georgensgmünd in Deutschland hat ein Anhänger der rechtsextremen "Reichsbürger" auf Polizisten geschossen. Dabei seien vier der Beamten zum Teil schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch in Nürnberg mit. Der 49 Jahre alte "Reichsbürger" wurde demnach leicht verletzt und festgenommen.