Bayern- Star Vidal: Hotel- Party bis 7 Uhr morgens

Am Montagabend soll der chilenische Teamspieler mit Freunden im Casino- Hotel "Monticello" (50 Kilometer südlich von Santiago de Chile) gefeiert haben. Wie chilenische Medien berichten, sollen in den angemieteten Zimmern sowie auf den Fluren Sachschäden entstanden sein.

Vidal streitet ab

Als sich andere Gäste des Hotels über den Lärm beschwerten, sahen sich die Angestellten dazu veranlasst, die Polizei zu rufen. Diese rückte an und beendete die Party um sieben Uhr morgens. Angeblich soll Vidal anschließend von seinen Bodyguards nach Hause gefahren worden sein.

Der Mittelfeld- Motor der Bayern streitet jedoch ab an der wilden Party teilgenommen zu haben. "Das stimmt alles nicht. Ich war zu Hause", wird Vidal zitiert.

Der "Krieger", so Vidals Spitzname, trifft in dieser Woche in der WM- Qualifikation mit dem Confed- Cup- Zweiten Chile auf Paraguay und Bolivien.