Bayern patzt gegen Stögers 1. FC Köln  nur 1:1!

Köln war in München - mit teilweise neun Mann hinter dem Ball - fast nur mit Defensivaufgaben beschäftigt, erledigte diese aber gut. So dauerte es bis zur 40. Minute, ehe "Neo- Torjäger" Joshua Kimmich aus kurzer Distanz per Kopf einnetzte. Vorbereitet wurde sein fünfter Treffer in den vergangenen sieben Spielen von Juan Bernat, der diesmal statt Alaba zum Zug kam. Insgesamt berief Bayern- Trainer Carlo Ancelotti im Vergleich zur 0:1- Niederlage gegen Atletico Madrid sieben neue Spieler in die erste Elf.

Arnold Schwarzenegger schaut Kickern auf die Waden

Vor den Augen von "Special Guest" Arnold Schwarzenegger taten sich die Münchner in der zweiten Hälfte schwer, die Kölner Mauer ein zweites Mal zu durchbrechen. Stattdessen gelang Anthony Modeste (64.) beim ersten ernsthaften Angriff der Kölner der 1:1- Ausgleich. Danach hatte die Stöger- Elf den Mut, auch offensiv dagegenzuhalten.

Bei den Bayern wurde Alaba in der 71. Minute eingetauscht. Der deutsche Rekordmeister traf insgesamt dreimal Aluminium, aber nicht mehr ins Tor. Auf der Gegenseite vergab Simon Zoller bei einem Konter in der Nachspielzeit die Chance auf die Sensation. Ein Alaba- Freistoß in der letzten Aktion des Spiels segelte doch deutlich über das Gehäuse.

Werder Bremen holt 2: 2- Remis bei Darmstadt

Der zarte Aufwärtstrend von Werder Bremen unter Interimstrainer Alexander Nouri hält vorerst an. In Darmstadt brachte Antonio- Mirko Colak (19.) die Hausherren durch einen verwandelten Elfmeter in Führung, Lamine Sane (51.) und Serge Gnabry (67.) drehten dann zwischenzeitlich die Partie. Per Volley traf Colak (73.) allerdings zum 2:2- Endstand. Bremen hat damit aus den vergangenen beiden Partien vier Punkte geholt und sich in der Tabelle auf Platz 15 vorgearbeitet. Die ÖFB- Legionäre Zlatko Junuzovic und Florian Grillitsch spielten bei Werder durch, Florian Kainz stand nicht im Aufgebot.

HSV bleibt auch unter Gisdol erfolglos

Der HSV fand unter Neo- Coach Gisdol kurzfristig nicht zurück in die Spur. Ein Doppelpack von Vedad Ibisevic (30., 69./Elfmeter), der in der Nacht Vater geworden war, besiegelte die fünfte Niederlage in Serie für die Norddeutschen, bei denen Michael Gregoritsch in der 71. Minute eingewechselt wurde. Neben dem HSV sind einzig Schalke 04 und der 1. FC Ingolstadt in der Bundesliga noch sieglos.

Hinterseer trifft vom Elferpunkt für Ingolstadt

Denn auch für die Oberbayern war es gegen Hoffenheim die fünfte Pleite in Folge. Sandro Wagner (11.) und Kerem Demirbay (35.) trafen für die Mannschaft von Coach Julian Nagelsmann. Bei den Gastgebern war Lukas Hinterseer die komplette Spielzeit über im Einsatz, in der 95. Minute machte der Tiroler aus einem Elfmeter sein zweites Saisontor. Sein Klubkollege Markus Suttner blieb auf der Bank.

Die Ergebnisse der 6. Runde:

Freitag

RB Leipzig - FC Augsburg 2:1

Samstag

Bayern München - 1. FC Köln 1:1

Hertha BSC Berlin - Hamburger SV 2:0

FC Ingolstadt 04 - 1899 Hoffenheim 1:2

SV Darmstadt - Werder Bremen 2:2

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 1:0

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund

Sonntag

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 6 5 1 0 14 16 2. Hertha BSC 6 4 1 1 4 13 3. Dortmund 5 4 0 1 12 12 4. Köln 6 3 3 0 7 12 5. Leipzig 6 3 3 0 6 12 6. Gladbach 5 3 1 1 4 10 7. Hoffenheim 6 2 4 0 2 10 8. E. Frankfurt 6 3 1 2 2 10 9. Freiburg 6 3 0 3 -2 9 10. Mainz 5 2 1 2 1 7 11. Leverkusen 5 2 1 2 1 7 12. Augsburg 6 2 1 3 -3 7 13. Wolfsburg 5 1 2 2 -3 5 14. Darmstadt 6 1 2 3 -8 5 15. Bremen 6 1 1 4 -10 4 16. Ingolstadt 6 0 1 5 -9 1 17. Hamburg 6 0 1 5 -10 1 18. Schalke 04 5 0 0 5 -8 0