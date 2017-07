Bayern mit Alaba vom AC Mailand vorgeführt!

Nachdem die Bayern bereits am Mittwoch gegen den FC Arsenal eine Niederlage kassierten, verlor man bei heißen Temperaturen auch das zweite Spiel beim International Champions Cup. Bereits in Minute 14 gerieten die Münchner in Rückstand. Milan- Neuzugang Ricardo Rodriguez flankte den Ball in den Strafraum, Alaba klärte den Ball unglücklich in die Mitte. Dort stand Franck Kessie und schob zum 1:0 ein.

Auch beim zweiten Gegentreffer sah Alaba nicht glücklich aus. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stand Patrick Cutrone völlig frei vor dem Bayern- Tor und verwertete seinen Kopfball. Alaba und sein Teamkollege Javi Martinez standen weit weg von ihren Gegenspielern. Coach Carlo Ancelotti reagierte. Der Tiroler Marco Friedl wurde in der 30. Minute für den angeschlagenen Juan Bernat eingewechselt. Doch Cutrone erzielte nach einem katastrophalen Fehlpass von Mats Hummels auch noch das 3:0 kurz vor der Pause.

In der zweiten Spielhälfte präsentierten sich Alaba und seine Kollegen besser als in Durchgang eins, wurden aber vor dem Tor von Goalie- Youngster Gianluigi Donnarumma, der kurz vor Ende der Partie von seinem Bruder Antonio ersetzt wurde, nur selten gefährlich. Ex- Leverkusen- Spieler Hakan Calhanoglu traf in der 85. Minute sogar noch zum 4:0 für die Italiener.

Am Dienstag bestreiten die Bayern ihr drittes Spiel beim International Champions Cup. Gegner ist der FC Chelsea, der sich in der vergangenen Saison den Meistertitel in England holen konnte.