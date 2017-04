Bayern kann heute schon den 27. Titel fixieren

"Wir werden alles daran setzen, nicht noch ein Fünkchen Hoffnung aufkommen zu lassen", stellte Hummels nach dem bitteren Halbfinal- Out im DFB- Pokal gegen Borussia Dortmund Richtung Leipzig klar. Doch der Verfolger konzentriert sich ohnehin nur auf die Partie gegen den Ex- Club seines Erfolgstrainers Ralph Hasenhüttl. "Wir wollen die direkte Qualifikation für die Champions League unbedingt fix machen und unseren zweiten Tabellenplatz bis zum Schluss verteidigen", betonte der steirische Leipzig- Coach.

Dortmund gege Stögers Kölner

Sechs Punkte liegt der Liga- Neuling vier Runden vor Schluss vor Dortmund und sieben vor der viertplatzierten TSG Hoffenheim. Sollte also der BVB am Samstag das Heimspiel gegen den von Peter Stöger betreuten Tabellenachten Köln nicht gewinnen und Hoffenheim am Sonntagabend gegen Cup- Finalist Frankfurt verlieren, wäre Leipzig, einen Erfolg gegen den Vorletzten aus Ingolstadt vorausgesetzt, auf jeden Fall Dritter - weil Dortmund und Hoffenheim am 6. Mai noch aufeinandertreffen. Verlieren beide Verfolger, reicht Leipzig sogar ein Remis, um sein Debüt in der Königsklasse bereits am Wochenende perfekt zu machen.

Neben der Meister- kann am Samstag auch schon die erste Abstiegsentscheidung fallen. Darmstadt muss das Heimspiel gegen Freiburg unbedingt gewinnen, damit der Gang in die Zweitklassigkeit noch einmal hinausgezögert wird. Und sollte das Schlusslicht tatsächlich siegen, stünde nach den 2:1- Erfolgen gegen Schalke und beim Hamburger SV kurioserweise sogar ein Rekord in den Club- Annalen. Denn nie zuvor in ihrer Bundesligahistorie gelangen den "Lilien" drei Siege en suite.

Junuzovic wieder für Werder bereit

Werder Bremen kann im Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenfünften Hertha BSC wieder auf Österreichs Teamspieler Zlatko Junuzovic bauen, der zuletzt wegen einer Gelbsperre gefehlt hatte. Mit dem dritten Sieg en suite würde Werder den Berlinern bis auf einen Punkt nahekommen und den nächsten großen Schritt Richtung Europacup- Teilnahme machen. In der ersten Sonntag- Partie steht dann Abstiegskampf pur auf dem Programm, wenn der auf dem Relegationsrang liegende FC Augsburg den nur einen Punkt besseren Hamburger SV empfängt.