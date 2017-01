Bayern im Pech: Ribery fällt lange aus

Ribery soll im Training der "Bild" zufolge bei einem Zweikampf mit Mats Hummels zusammengestoßen sein - dann war es geschehen. Ribery konnte den Weg in die Kabine nicht ohne Hilfe eine Physiotherapeuten zurücklegen, musste gestützt werden. Ribery fehlt den Bayern damit auf jeden Fall im Champions- League- Hinspiel gegen Arsenal London am 15. Februar. Ob sich ein Einsatz beim Rückspiel am 7. März ausgeht, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Für Bayern der zweite Verletzungsschock innerhalb von zwei Tagen. Erst am Montag musste Philipp Lahm das Training verletzt abbrechen. Sein Knie ist lädiert.