Bayern besiegelt Darmstadt- Abstieg! Leipzig jubelt

Die Borussia behielt vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park im möglicherweise vorentscheidenden Duell die Nerven. Ein umstrittener Treffer von Marco Reus (4.) und das 28. Saisontor von Pierre- Emerick Aubameyang (82.) entschieden das umkämpfte Spiel. Andrej Kramaric gelang per Foulelfmeter (86.) nur noch der Anschlusstreffer. Aubameyang vergab in der 13. Minute einen Elfmeter, womit der Torjäger aus Gabun nur einen seiner vergangenen vier Strafstöße verwandelt hat.

Foto: AP

Im Abstiegskampf ist die erste Entscheidung gefallen. Der SV Darmstadt verlor bei Bayern München mit 0:1 und kann den Relegationsplatz an den letzten beiden Spieltagen rechnerisch nicht mehr erreichen. Der VfL Wolfsburg feierte mit einem 2:0 bei Eintracht Frankfurt einen wichtigen Sieg und hat mit nun 36 Punkten sechs Zähler Vorsprung auf den zweiten Abstiegsplatz.

Bayer Leverkusen (mit Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger 1:1 beim FC Ingolstadt) und FC Augsburg (mit Martin Hinteregger 1:1 in Mönchengladbach) holten zumindest einen Punkt. Leverkusen machte dank eines späten Treffers des erst 17- jährigen Kai Havertz in der 78. Minute beim Vorletzten Ingolstadt einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt, Augsburg verspielte in der 94. Minute den Sieg.

Leipzig in der Champions League

Bundesliga- Aufsteiger RasenBallsport Leipzig hat am Samstag schon zwei Runden vor Saisonschluss den sensationellen Sprung in die Champions League perfekt gemacht. Der Tabellenzweite gewann am Samstagabend bei Hertha BSC mit 4:1 und kann mit nun 66 Punkten nicht mehr von einem direkten Qualifikationsrang für die Königsklasse verdrängt werden.

In acht Jahren von der Oberliga Nordost in Europas Topliga - das moderne Leipziger Märchen ist damit perfekt. Den 20. Saisonsieg des Teams von Trainer Ralph Hasenhüttl, in dem Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer durchspielten, leitete der derzeit erfolgreichste deutsche Stürmer Timo Werner mit seinen Saisontreffern Nummer 18 und 19 in der 12. und 54. Minute ein. Ebenfalls doppelt traf der eingewechselte Davie Selke (89., 92.). Ein Herthaner Treffer - ein Eigentor von Leipzigs Rani Khedira (85.) - war zu wenig. "Ich bin einfach stolz, ich bin sehr stolz", sagte Hasenhüttl. "Das ist sensationell."

Deutsche Bundesliga, 32. Runde:

Freitag

1. FC Köln - Werder Bremen 4:3

Samstag

Bayern München - SV Darmstadt 1:0

Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 2:1

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1:1

FC Ingolstadt 04 - Bayer 04 Leverkusen 1:1

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2

Hertha BSC Berlin - RB Leipzig 1:4

Sonntag

Hamburger SV - FSV Mainz 05 15.30 Uhr

SC Freiburg - FC Schalke 04 17.30 Uhr