Baut Tesla seine Autos schon bald mitten in Tirol?

Physiotherm hat in den vergangenen Monaten seine Logistik nach Deutschland ausgelagert. Geschäftsführer Josef Gunsch erklärte in der "Tiroler Tageszeitung", dass man aktuell neben dem Wasseraufbereiter BWT weitere Mieter für Thaur suche und mit einigen Interessenten Gespräche führe - darunter eben auch Tesla. Mehr verriet Gunsch nicht.

Auf der Website von Tesla sind mehrere Jobs in Östrreich, darunter Thaur in Tirol, ausgeschrieben. Foto: Screenshot tesla.com

Mechatroniker gesucht

Auf der Homepage des US- Konzerns sind derzeit bereits etwa zehn Stellenangebote für den Standort Thaur in Tirol ausgeschrieben. Besonders interessant: Gesucht werden u.a. auch Kfz- Mechatroniker, was darauf schließen lässt, dass ein Produktionsstandort geplant sein könnte.