Baumschule in Vollbrand: Großeinsatz in NÖ

Zu dem Unglück kam es kurz nach 19 Uhr, als in der überdachten Werkstätte der Baumschule in Tautendorf Arbeiten an einem Pkw verrichtet wurden. Die ausgetretenen Benzindämpfe dürften sich dabei explosionsartig entzündet haben und setzten den gesamten Bereich unter dem Dach, in dem Maschinen und Brennholz gelagert waren, in Vollbrand.

Ein junger Mann konnte sich in letzter Sekunde selbst retten, wurde jedoch schwer verletzt. Er erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades und musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus geflogen werden.

Foto: BFKDO Tulln/ Florian Öllerer

Angrenzende Gebäude rechtzeitig vor Flammen bewahrt

Insgesamt acht Feuerwehren waren mit rund 120 Mann bei dem Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei unmittelbar angrenzende Gebäude gerade noch rechtzeitig verhindert werden.

Durch den relativ kleinen Innenhof und die hohe Brandlast war die Hitzeentwicklung enorm. Die Wasserversorgung wurde teils durch das Hydrantennetz und dann verstärkt durch eine Zubringleitung von einem Fluss in der Nähe des Brandes hergestellt.

