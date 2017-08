Baumgartner über Sturm: "Spielerisch bestes Team"

Sturm Graz hat den Platz an der Sonne behauptet. Mit dem dritten Sieg in Serie verteidigten die Steirer ihre Tabellenführung in der Bundesliga und sind nach drei Runden als einziges Team noch ohne Punktverlust. Während etwa Europacup- Starter Altach drei Tage nach dem Sensations- Aufstieg gegen Gent in Wolfsberg Federn ließ, bewies Sturm beim 3:2 in Mattersburg nach 0:1- Rückstand auch Moral. SVM- Coach Gerald Baumgartner meinte gar: "Sturm Graz ist zurzeit die spielerisch beste Mannschaft in Österreich."