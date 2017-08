Baumgartner: Strache- Interview des ORF im Visier

Felix Baumgartner versucht sich einmal mehr als TV- Kritiker. Der Extremsportler übte schon des Öfteren harsche Kritik am ORF. Auch diesmal geht es in einem Facebook- Posting wieder um den öffentlich- rechtlichen Sender: Baumgartner kritisiert Moderator Tarek Leitner für sein "Sommergespräch" (Video oben) mit FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache. "Noch schlimmer wurde es dann in der nachfolgenden 'ZiB 2'- Analyse", führt er weiter aus.