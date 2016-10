Baumgartner bricht Lanze für Identitären- Chef

Felix Baumgarntner, einst berühmt geworden für seinen Stratosphärensprung, ist mittlerweile ebenso für zahllose Sprünge in Fettnäpfchen bekannt: sei es das Plädoyer für "die g'sunde Watschn", das Jausenpauserl, bei dem seine Freundin als Beistelltisch fungierte, oder sein "Idioten"- Sager in Richtung Politiker. Nun ließ sich der 47- Jährige erneut zu einem politischen Statement hinreißen und sympathisiert via Facebook ganz offen mit dem rechtsextremen Identitären- Chef Martin Sellner.