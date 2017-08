Baumgartlinger: "In Wales werde ich voll da sein"

Klingt alles nicht nach einem Wechsel, obwohl Baumgartlinger in den letzten Tagen und Wochen mit anderen Klubs (Hoffenheim, Atalanta) in Verbindung gebracht worden war: "Gerüchte sind Gerüchte und so zu behandeln, ich plane jetzt keinen Wechsel, festnageln kann man aber keinen bis zum Ende der Transferzeit."

Foto: GEPA

"Mental beschäftigt einen das schon sehr"

Zurück zur Nationalmannschaft - fehlt ihm die Spielpraxis, ist das ein Problem? "Nicht so sehr auf dem Feld, die Vorbereitung ist nicht so lange her, da war ich ja bei einigen Testspielen dabei. Mental beschäftigt einen das natürlich schon sehr, das Umschalten fällt bei der Nationalmannschaft aber leichter."

Denn da weiß er, dass er gebraucht wird, Samstag natürlich auch erste Wahl ist: "In Wales werde ich voll da sein", verspricht der 29- Jährige. Der weiß, worauf es gegen Bale und Co. ankommen wird: "Es gilt, den leichten Aufwärtstrend zu bestätigen, Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir dürfen uns nicht so wie zuletzt beim 1:1 in Irland am Schluss noch die Butter vom Brot nehmen lassen."

Rechenspiele will er noch nicht anstellen, eines ist dem Kapitän jedoch völlig klar: "Wir müssen punkten, denn schön langsam gehen uns die Spiele aus. Es wird alles immer enger, immer knapper, so gesehen ist Wales natürlich richtungsweisend".

Peter Klöbl, Kronen Zeitung