Bauernhof in Tirol durch Großfeuer zerstört

Aus noch unbekannter Ursache brachen in dem Bauernhaus in Jochberg kurz nach 21 Uhr Flammen aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand es bereits in Vollbrand. Im Kampf gegen die Falmmen waren insgesamt 250 Feuerwehrleute waren bis Sonntagfrüh, 4 Uhr, im Einsatz. Die Pass- Thurn- Straße (B161) musste für die Löscharbeiten kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Laut Polizei entstand ein "enormer Sachschaden". Die Erhebungen zur Brandursache seien im Gang und werden am Montag mit Spezialisten fortgesetzt.