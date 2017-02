Bauer studierte Gesetze und verklagte Chemiewerk

2001 hatte er mit seinem Gesetzesstudium begonnen. Da der Bauer kein Geld für Bücher besaß, las der er sämtliche Texte in einem örtlichen Buchladen. Später erhielt er sogar kostenlose Unterstützung von einem Anwaltsteam.

In erster Instanz verdonnerte der Richter das Qihua- Chemiewerk, das laut einem Regierungsbericht im Zuge der Kunstoffproduktion jährlich Zahntausende Tonnen an giftigem Abfall auf den Ackerböden ablagerte und Abwasser einfach ins Dorf gepumpt hatte, tatsächlich zu umgerechnet ungefähr 110.000 Euro Schadensersatz. Nach dem Urteil rechnet Enlin damit, auch in der Berufung recht zu bekommen: "Die Fakten sprechen für uns." Beeindruckend: Der chinesische Bauer ging gerade einmal drei Jahre seines Lebens in die Schule.

Kronen Zeitung/krone.at