Bataclan öffnet heute Abend wieder seine Pforten

Das "Bataclan" wurde in den vergangenen Monaten umfassend renoviert. Die Wiedereröffnung am Vorabend des ersten Jahrestags der Anschläge ist auch ein Symbol: Mit dem Konzert solle zum einen an die Opfer erinnert werden, erklärte Sting: "Wir werden sie nie vergessen." Zum anderen gehe es aber darum, "das Leben und die Musik zu feiern, für die dieses historische Theater steht".

Nach einem Jahr öffnet der Club, Schauplatz des Anschlags mit 90 Toten, wieder seine Pforten. Foto: APA/AFP/MARTIN BUREAU

Es hatte nur eine knappe halbe Stunde gedauert, bis die 1000 Tickets für das Konzert weg waren. Ins Bataclan passen rund 1.500 Gäste, ein Teil der Plätze ist aber für Überlebende und Angehörige der Opfer des Anschlags reserviert. Die Einnahmen sollen an zwei Vereine gehen, die sich für Opfer und Hinterbliebene der Anschläge einsetzen: Life for Paris und 13 Novembre: Fraternité und Vérité.

Bereits Anfang November wurden im Zeichen der Trauer Blumen vor dem Club hinterlassen. Foto: APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Verheerendster Terrorakt seit dem Zweiten Weltkrieg

Das Trauma des 13. November 2015 ist in Frankreich längst nicht überwunden. Es war der verheerendste Terrorakt seit dem Zweiten Weltkrieg - eine "Aggression gegen unser Land, gegen seine Werte, gegen seine Jugend, gegen seine Lebensart", wie Präsident Francois Hollande sagte. An diesem Wochenende im Zeichen von Trauer und Gedenken wird die Stadt auch Plaketten an den Tatorten anbringen, die an die 130 Todesopfer der islamistischen Terroranschläge erinnern - und will ansonsten möglichst viel Raum für spontanes Innehalten lassen.

Kerzen vor dem Bataclan erinnern an die schreckliche Tat. Foto: APA/AFP/PATRICK KOVARIK