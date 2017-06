Bastian Schweinsteiger glänzt bei Chicago- Sieg

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

9:33 Uhr: +FUSSALL+

Getafe kehrt in Primera Division zurück

Getafe CF hat nach nur einem Jahr in der zweiten spanischen Liga die Rückkehr in die Primera Division geschafft. Der Klub aus Madrid gewann am Samstag das Play- off- Rückspiel gegen CD Teneriffa mit 3:1 und machte damit das 0:1 vom Hinspiel wett. Getafe ist nach Levante und Girona der dritte Aufsteiger.

8:59 Uhr: +FUSSBALL+

Schweinsteiger glänzt bei Chicago- Sieg

Foto: AP

Der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seinen Klub Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS zu einem klaren 4:0- Erfolg gegen Orlando City SC geführt. Der Ex- Bayern- Star bereitete die ersten beiden Tore von David Accam mustergültig vor. Chicago ist seit neun Spielen in Folge ungeschlagen und bleibt mit 34 Punkten dem Tabellenführer Toronto FC mit nur einem Zähler Rückstand auf den Fersen.

22:49 Uhr: +FUSSBALL+

Deutschland bei U21- EM im Halbfinale gegen England

Die vier großen europäischen Fußball- Nationen haben sich bei der U21- EM in Polen mit ihren Nachwuchsteams für das Halbfinale qualifiziert. Deutschland unterlag am Samstag im letzten Gruppenspiel zwar Italien mit 0:1, schaffte aber als bester Gruppenzweiter den Aufstieg und trifft nun am Dienstag auf England. Im zweiten Halbfinale spielen Favorit Spanien und Italien um den Finaleinzug.

19:52 Uhr: +FUSSBALL+

Altach gewinnt Europacup- Generalprobe

Der SCR Altach hat die Generalprobe für das Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde der Fußball- Europa- League gewonnen. Die Vorarlberger besiegten am Samstag in Henau den Schweizer Erstligisten St. Gallen mit 3:2. Altach steigt am kommenden Donnerstag mit dem Auswärtsspiel beim georgischen Vizemeister Tschichura Satschchere in die Saison ein.

18:58 Uhr: +HANDBALL+

Teamtorhüter Bauer wechselte zu französischem Aufsteiger

Der österreichische Handball- Teamtorhüter Thomas Bauer spielt in der kommenden Saison für den französischen Aufsteiger Massy Essonne HB. Der 31- Jährige wechselte innerhalb der französischen Liga von Pays aix Universite zum Klub aus der Hauptstadt und wird mit den Parisern um den Klassenerhalt kämpfen.

15:30 Uhr: +TENNIS+

Federer zum elften Mal im Halle- Finale

Roger Federer hat beim Tennis- Turnier in Halle zum elften Mal das Endspiel erreicht. Der 35- jährige Schweizer bezwang am Samstag im Halbfinale den Russen Karen Chatschanow mit 6:4,7:6 (5). Federer nutzte nach 1:25 Stunden seinen ersten Matchball und greift damit nach seinem neunten Titel beim mit 1,966 Millionen Euro dotierten Rasen- Event. Im Finale trifft Federer auf den Deutschen Jungstar Alexander Zverev, der im Halbfinale den Franzosen Richard Gasquet mit 4:6, 6:4, 6:3 bezwang.

Foto: AP

12:59 Uhr: +KANU+

Österreicher verpasste Finaleinzug bei Augsburg- Weltcup

Im Canadier- Einer der Damen und Kajak- Einer der Herren haben die Österreicher am Samstag beim Wildwasser- Slalom- Weltcup der Kanuten in Augsburg den Finaleinzug verpasst. Nadine Weratschnig landete an der 20. Stelle, Viktoria Wolffhardt wurde 28. unter 30 Halbfinalistinnen. Im Kajak- Halbfinale wurde es für Matthias Weger der 24. Platz, für Mario Leitner der 35. unter 40. Jeweils 10 stiegen auf.

12:34 Uhr: +FUSSBALL+

Pirvulescu wechselt nach Polen zu Wisla Plock

Paul Pirvulescu ist von Bundesligist St. Pölten zu Wisla Plock in die polnische Liga gewechselt. Der Rumäne unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Der 28- jährige Linksverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 20 Bundesligaspiele für die Niederösterreicher.

11:14 Uhr: +FUSSBALL+

Spanischer 2010- Weltmeister Arbeloa trat zurück

Der 56- fache spanische Ex- Internationale Alvaro Arbeloa hat im Alter von 34 Jahren seine Karriere beendet. In seiner letzten Saison stand der Außenverteidiger bei West Ham unter Vertrag, kam bei den Engländern aber nur zu drei Einsätzen in der Premier League. Seine größten Erfolge auf Klubebene verzeichnete Arbeloa mit Real Madrid, als er zweimal die Champions League und einmal die Liga gewann. Mit Spanien wurde er 2010 Welt- sowie 2008 und 2012 Europameister.

10:24 Uhr: +TENNIS+

Murray bereitet sich in Hurlingham auf Wimbledon vor

Der Weltranglistenerste Andy Murray wird kommende Woche während seiner Vorbereitung auf das Grand- Slam- Turnier in Wimbledon in Hurlingham/London zwei Exhibition- Partien bestreiten. Der 30- jährige Brite schied diese Woche im Londoner Queen's Club bereits in der ersten Runde aus. In Wimbledon gewann er 2013 und 2016. 2017 holte er mit dem Hartplatz- Event in Dubai erst einen Titel.

8:51 Uhr: +FUSSBALL+

Zwei Dopingfälle bei Argentiniens Rekordmeister River Plate

Zwei Profis des argentinischen Rekordmeisters River Plate sind positiv auf Doping getestet worden. Abwehrspieler Lucas Martinez Quarta und der uruguayische Mittelfeldspieler Camilo Mayada haben möglicherweise das verbotene Entwässerungsmittel Hydrochlorothiazid genommen, das den Konsum von Substanzen zur Leistungssteigerung verschleiern kann.

"Es hat uns überrascht und erschüttert", erklärte Trainer Marcelo Gallardo am Freitag. Die Dopingtests waren nach zwei Spielen der südamerikanischen Copa Libertadores, dem wichtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents, durchgeführt worden. Beiden Spieler wurden vom südamerikanischen Verband Conmebol vorläufig gesperrt.

Der Antidopingchef des Conmebol, Osvaldo Pangrazio, räumte jedoch ein, dass es sich um eine Verschmutzung der Probe im Labor handeln könne. Die Tests seien vom Labor der UCLA in den USA durchgeführt worden. Die B- Probe soll jetzt in Deutschland analysiert werden.

7:47 Uhr: +BASKETBALL+

Jordan- Trikot für 274.000 Dollar versteigert

Foto: Getty Images

Ein Trikot von Basketball- Legende Michael Jordan ist um fast 274.000 Dollar (244.600 Euro) im Internet versteigert worden. Das berichtete das Auktionshaus Grey Channel Auctions am Freitag. "His Airness" trug das rote Dress mit der Nummer neun beim olympischen Turnier 1984 in Los Angeles, welches die USA mit acht Siegen dominierten.

Laut dem Auktionshaus ist das der höchste jemals erzielte Preis für ein Basketball- Shirt. Vor zwei Wochen war einem Bieter jenes Paar Schuhe, mit dem Jordan 1984 spielte, 190.373 Dollar (170.340 Euro) wert. Der bisherige Rekord für ein Sport- Trikot wurde 2012 erzielt. Für das New- York- Yankees- Shirt des legendären Baseballers Babe Ruth aus dem Jahr 1920 wurden 4,4 Millionen Dollar (3,94 Millionen Euro) bezahlt.

21:53 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Herren unterlagen in Hamburg Irland klar 2:7

Österreichs Hockey- Herren- Nationalmannschaft hat am Freitag beim Vier- Nationen- Cup in Hamburg eine 2:7- (1:2)- Niederlage gegen Olympia- Teilnehmer Irland kassiert. Michael Körper gelangen zum 1:2 (23.) sowie 2:7 (59.) die ÖHV- Tore. Es war die zweite Niederlage in Folge nach dem 0:2 gegen Gastgeber Deutschland. Am Sonntag (10 Uhr) geht es gegen das ebenfalls noch punktlose Spanien.

21:38 Uhr: +RADSPORT+

Preidler neuer Staatsmeister im Einzelzeitfahren

Radprofi Georg Preidler hat sich am Freitag zum österreichischen Staatsmeister im Einzelzeitfahren gekrönt. Der 27- Jährige gewann auf dem 27,8 Kilometer langen Kurs in Grünau 40,69 Sekunden vor Titelverteidiger Matthias Brändle. Lukas Pöstlberger lag nur 0,35 Sekunden dahinter, Riccardo Zoidl wurde Vierter. Bei den Damen holte sich Martina Ritter überlegen den Staatsmeistertitel.

Zeitfahr- Weltmeister Tony Martin wurde in Deutschland zum sechsten Mal in Folge Staatsmeister, Jonathan Castroviejo gewann in Spanien seinen dritten Titel, Domingos Goncalves war in Portugal erfolgreich. Am Sonntag stehen die Österreichischen Straßen- Staatsmeisterschaften in Grein auf dem Programm.

21:10 Uhr: +KANU+

Sechs österreichische Boote bei Augsburg- Weltcup im Halbfinale

Beim Wildwasser- Slalomweltcup in Augsburg haben sich am Freitag sechs österreichische Boote für das Halbfinale qualifiziert. Bei den Damen schafften Nadine Weratschnig im Canadier- Einer sowie Corinna Kuhnle im Kajak- Einer bzw. Viktoria Wolffhardt in beiden Disziplinen den Einzug ins Semifinale. Im Kajak- Einer der Herren waren Mario Leitner und Matthias Weger erfolgreich.

19:55 Uhr: +GOLF+

Wiesberger schafft in München als Elfter souverän den Cut

Golfprofi Bernd Wiesberger hat am Freitag beim Europa- Tour- Turnier in München souverän den Cut geschafft. Der Burgenländer verbesserte sich mit einer 68er- Runde mit insgesamt sechs unter Par auf den geteilten elften Platz. "Kein Bogey zu machen bei den windigen Bedingungen war sehr wichtig. Mit einem heißen Putter am Wochenende ist vielleicht noch einiges drinnen", freute er sich auf Facebook.

Foto: Getty Images

Der 31- Jährige liegt mit insgesamt 138 Schlägen nur drei hinter dem Führungsduo Joakim Lagergren (SWE) und Joel Stalter (FRA). Völlig überraschend ausgeschieden ist hingegen der deutsche Topstar Martin Kaymer. Der zweifache Majorsieger verpasste mit zwei 72er- Runden den Cut und damit die Chance auf seinen zweiten Sieg in München nach 2008.

19:50 Uhr: +SEGELN+

Zajac/Matz bei Kieler Woche weiter dominant

Die österreichischen Segler Thomas Zajac/Barbara Matz haben am Freitag bei der Kieler Woche nach insgesamt zehn Wettfahrten ihre Führung in der Nacra- 17- Klasse verteidigt. Das Duo feierte am dritten Tag den fünften Wettfahrtssieg. Das 470er- Gespann David Bargehr/Lukas Mähr musste bei Windspitzen von bis zu 30 Knoten einen Rückschlag hinnehmen, liegt mit Platz vier aber auf Kurs für das Medal Race.

19:39 Uhr: +TENNIS+

Daniel Evans positiv auf Kokain getestet

Der britische Tennisspieler Daniel Evans ist positiv auf Kokain getestet worden. Dies gab der 27- Jährige am Freitag selbst bekannt. Die Nummer 50 der Welt blieb bei einem Dopingtest am 24. April hängen. "Ich habe einen Fehler gemacht und muss nun die Konsequenzen tragen", sagte Evans in London. Gleichzeitig betonte er, dass er Kokain nie im Zusammenhang mit Turnieren konsumiert habe.

Evans zog zu Saisonbeginn in Sydney in sein erstes Finale auf der ATP- Tour ein. Nun wird er ab Montag provisorisch gesperrt, wie das Anti- Doping- Programm des Internationalen Tennis- Verbandes (TADP) verlautete. Wie lange Evans pausieren muss, wird sich zeigen, fix ist, dass er jetzt einmal das Grand- Slam- Turnier in Wimbledon verpasst.

19:15 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Sprinter Tyson Gay verpasst WM- Teilnahme für London

Sprinter Tyson Gay hat die Qualifikation für die Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August) verpasst. Der US- Amerikaner stolperte bei den Trials in Sacramento am Freitag beim Start und schied in 10,17 Sekunden über 100 m in seinem Vorlauf aus. Damit konnte der Ex- Weltmeister sein Versprechen an seine verstorbene Tochter Trinity nicht einlösen.

Foto: AFP

"Ich denke jeden Tag an meine Tochter. Jeden Tag", sagte Gay, der es für Trinity noch einmal allen zeigen wollte. "Es erdrückt einen und es hört nicht auf, aber du versuchst, damit zu leben." Die 15- jährige Trinity war vor acht Monaten tragisch ums Leben gekommen. Sie war mit Freunden in einem Restaurant in Lexington (Kentucky), als auf dem Parkplatz Insassen aus zwei Autos aufeinander schossen. Trinity wurde von einer Kugel im Nacken getroffen und starb wenig später im Spital.

In Gedenken an seine Tochter peilte Gay, mit 9,69 Sekunden hinter Usain Bolt der zweitschnellste Mann der Geschichte, noch einmal den Coup an. Zwei Monate nach ihrem Tod fing der inzwischen 34- jährige Dreifach- Weltmeister von 2007 wieder an zu trainieren, "um den Kopf frei zu bekommen" und überhaupt "aus dem Haus zu kommen".

18:46 Uhr: +FUSSBALL+

Pellegrino neuer Southampton- Trainer

Mauricio Pellegrino ist als neuer Trainer beim englischen Premier- League- Verein Southampton vorgestellt worden. Der Argentinier unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2020, wie der Klub am Freitag mitteilte. Der 45- Jährige folgt Claude Puel, der im Juni nach einer Saison bei den "Saints" entlassen wurde. Zuletzt war Pellegrino Cheftrainer beim spanischen Erstligisten Deportivo Alaves.

18:27 Uhr: +HANDBALL+

Polens Frauenteam erhielt WM- Wildcard

Polens Handballerinnen haben eine Wildcard für die Weltmeisterschaft vom 1. bis 17. Dezember in Deutschland erhalten. Der WM- Vierte von 2015 profitierte von der Absage des Kontinentalverbandes Ozeanien, der seinen Startplatz nicht nutzt. Die Internationale Handball- Föderation (IHF) folgte mit der am Freitag getroffenen Entscheidung einem Vorschlag des europäischen Verbandes.

Polen war in den Play- offs an Olympiasieger Russland gescheitert. Die letzten drei von insgesamt 24 Endrundenteilnehmern werden an diesem Wochenende bei der Panamerika- Meisterschaft ermittelt. Die WM- Gruppenauslosung findet am Dienstag in Hamburg statt.

15:50 Uhr: +FUSSBALL+

Mattersburg holt Red- Bull- Leihspieler Prevljak und Okugawa

Foto: GEPA

Bundesligist SV Mattersburg hat sich mit zwei Leihspielern aus dem Red- Bull- Imperium verstärkt. Der Bosnier Smail Prevljak kommt von Double- Gewinner Salzburg, der Japaner Masaya Okugawa vom Zweitligisten FC Liefering. Die Leihverträge für die beiden Offensivspieler gelten jeweils bis Ende der kommenden Saison, gaben die abgebenden Klubs am Freitag bekannt.

Prevljak hat bisher elf Pflichtspiele für Salzburg absolviert und dabei zwei Tore erzielt. Nach einem im April 2016 erlittenen Kreuzbandriss gab der 22- Jährige in diesem Frühjahr sein Comeback, spielte vorerst aber nur für Liefering. Prevljaks Vertrag in Salzburg läuft bis 2019, jener von Okugawa wurde ebenfalls erst kürzlich bis 2020 verlängert. In 34 Erste- Liga- Spielen für Liefering kam der 21- Jährige in der Vorsaison auf fünf Treffer.

Im Frühjahr war mit David Atanga bereits ein hoffnungsvolles Talent der Salzburger an Mattersburg verliehen. Der 20- jährige Mittelfeldspieler aus Ghana ist, nachdem er mit den Burgenländern den Klassenerhalt geschafft hatte, mittlerweile zurück in Salzburg.

15:37 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm- Frauen reisen in CL- Quali nach Zypern

Die Vizemeisterinnen von Sturm Graz reisen in der Qualifikation für die Champions League nach Zypern. Bei dem Turnier von 22. bis 28. August treffen die Steirerinnen neben den Gastgeberinnen von Apollon auch auf Noroc Nimoreni und NSA Sofia. Das ergab die Auslosung am Freitag. Die Gruppensiegerinnen qualifizieren sich für die Runde der letzten 32. Meister SKN St. Pölten ist für das Sechzehntelfinale gesetzt.

13:11 Uhr: +SEGELN+

America's Cup wird nach Ruhepause fortgesetzt

Neuseeland startet am Samstag vor Bermuda als Top- Favorit in die Fortsetzung des 35. America's Cup. Im Duell um die wichtigste Trophäe des Segelsports liegen die Kiwis gegen Titelverteidiger USA (Oracle Team) mit 3:0 in Führung. Wer zuerst sieben Punkte holt, gewinnt. Bei optimalem Verlauf für das Team New Zealand könnte man schon am Sonntagabend über den Sieg jubeln.

"Die Kiwis haben das bessere Paket", erklärt America's- Cup- Chef Russell Coutts. Als Grund für die bisherige Dominanz seiner Landsleute nennt der 55- Jährige "die Innovationskultur der Neuseeländer". Beispielhaft seien die Radfahrer, die auf dem neuseeländischen Katamaran "Aotearoa" mit ihren Beinen Pedale bewegen und so die Hydrauliksysteme antreiben. Die Amerikaner setzen auf die herkömmlichen Grinder mit Armkurbeln.

Alles spricht vor der Fortsetzung des Rennens für Neuseeland, doch in vielen Köpfen steckt die traumatische Niederlage der Crew bei der letzten Auflage des America's Cup. Vor vier Jahren hatte Neuseeland das USA- Team mit 8:1 vorgeführt und brauchte nur noch einen Punkt. Doch nach grandioser Aufholjagd gewannen die Amerikaner 9:8.

11:24 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- Frauen weiter auf Platz 24 der Weltrangliste

Vor der Frauen- Europameisterschaft im Juli belegt das ÖFB- Team in der am Freitag veröffentlichten FIFA- Weltrangliste weiterhin Platz 24. Österreichs Team verteidigte damit erneut die besten Platzierung der Geschichte. An der Spitze übernahmen die Weltmeisterinnen aus den USA von Olympiasieger Deutschland die Führung. Österreichs EM- Gegner Frankreich blieb Dritter.

Die weiteren Gruppengegner der Österreicherinnen bei der Europameisterschaft in den Niederlanden, Schweiz und Island, verloren jeweils einen Platz und liegen in der Weltrangliste nun auf den Plätzen 17 und 19.

10:36 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Lakata will sich WM- Titel zurückholen

Mountainbiker Alban Lakata will sich am Sonntag in Singen seinen im Vorjahr knapp verpassten Marathon- WM- Titel zurückholen. Der Weltmeister von 2010 und 2015 trifft an seinem 38. Geburtstag in Deutschland auf einer nicht besonders schwierigen 98- Kilometer- Strecke aber auf sehr starke Konkurrenz.

Diese kommt mit dem im Cross- Country- Lager seit heuer für Furore sorgenden Quereinsteiger Mathieu van der Poel, Titelverteidiger Tiago Ferreira und Cross- Country- Olympiasieger Jaroslav Kulhavy nicht nur aus dem Ausland. Auch seine Landsmänner Daniel Geismayr, Hermann Pernsteiner und Uwe Hochenwarter wollen den Osttiroler fordern.

Bei den Damen geht die Schweizerin Jolanda Neff auf der 80- km- Strecke als Titelverteidigerin an den Start. Sie bekommt es unter anderem mit den Routiniers Gunn- Rita Dahle- Flesjaa (NOR) und Sabine Spitz (GER) sowie Annika Langvad (DEN) zu tun.

10:09 Uhr: +TENNIS+

Switolina muss um Wimbledon- Teilnahme zittern

Die Nummer fünf der Tennis- Welt, Elina Switolina, muss um ihre Teilnahme am Grand- Slam- Turnier in Wimbledon zittern. Die 22- jährige Ukrainerin zog sich am Donnerstag beim WTA- Turnier in Birmingham eine Fußverletzung zu. Etwas mehr als zwei Wochen nach ihrem Viertelfinaleinzug bei den French Open droht Switolina nun eine Zwangspause.

"Ich habe mich dieses Jahr wirklich auf Wimbledon gefreut, aber heute war der Platz rutschig und es ist schlimm für meinen Fuß, ich werde mein Bestes tun", sagte Switolina nach dem Spiel in Birmingham. Die Ukrainerin reiht sich damit in die Liste von angeschlagenen Top- Spielern ein. Nick Kyrgios, Angelique Kerber, Simona Halep und Juan Martin Del Potro verpassen die Vorbereitung auf das wichtigste Rasenturnier des Jahres.

10:06 Uhr: +EISHOCKEY+

Arizona Coyotes trennen sich von Coach Tippett

Das Eishockeyteam der Arizona Coyotes hat sich von Langzeitcoach Dave Tippett getrennt. Der 55- jährige Kanadier trainierte das NHL- Team seit acht Jahren. Seinen größten Erfolg feierte Tippett 2012, als er die Coyotes bis in das Finale der Western Conference führte. 2010 wurde er zudem mit dem Jack- Adams- Award als bester Trainer der Saison ausgezeichnet. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

9:40 Uhr: +FUSSBALL+

Verliert RB Leipzig Emil Forsberg?

Foto: GEPA

Verliert RB Leipzig seinen Topstar? Der Schwede Emil Forsberg flirtet derzeit mit dem AC Mailand und möchte die "Bullen" trotz Vertrags bis 2022 im Sommer verlassen. Jetzt eskalierte der Streit zwischen dem Klub und Forsbergs Berater. "Falls der Berater vergessen hat, wie lange Emil bei uns Vertrag hat, dann werden wir ihm schnell eine entsprechende Kopie zusenden können", ließ Leipzig- Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ausrichten.

Berater Hasan Cetinkayas Reaktion gegenüber der "Bild"- Zeitung: "So eine arrogante Art habe ich noch nie erlebt. Ich weiß, wie lange Emil Vertrag in Leipzig hat. Und auch, was der Klub ihm zu verdanken hat. Fest steht: Emil möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere machen." Das könnte ein spannender Sommer bezüglich der Personalie Forsberg werden...