Barcelona- Mörder von Polizei erschossen!

Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, dass er eine verdächtige Person in der Nähe des Ortes gesehen habe. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie Younes Abouyaaqoub, den meistgesuchten Mann Europas, der am Donnerstag vergangener Woche mit einem Lieferwagen die La Rambla hinunterraste und dabei ein Blutbad anrichtete.

Der 22- Jährige trug einen Sprengstoffgürtel und schrie "Allahu akbar". Daher eröffneten die Polizisten das Feuer auf ihn, wodurch er zu Boden ging. Eine spezielle Sprengstoffeinheit näherte sich daraufhin dem leblosen Körper, um den Gürtel zu entschärfen und die Identität zweifelsfrei festzustellen.

Ein schwer bewaffneter Polizist bewacht das Gelände in Subirats. Foto: AP

Sprengstoff-Experten nahe der Stadt Sant Sadurni d'Anoia, wo Abouyaaqoub erschossen wurde. Foto: AFP

Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Sprengstoffgürtel nur um eine Attrappe handelte. Die Polizei bestätigte zunächst einen Vorfall in Subirats auf Twitter, bevor sie schließlich berichten konnte, dass es sich bei dem Erschossenen tatsächlich um Abouyaaqoub handelte.

Foto: AP

Foto: AP

Auch gesuchter Imam ist tot

Zudem wurde am Montag bekannt, dass auch der Imam, der die Attentäter von Barcelona und Cambrils islamistisch radikalisiert haben soll, tot ist. Wie die katalanische Polizei mitteilte, starb Abdelbaki Es Satty vergangene Woche bei der Explosion in einem Haus in Alcanar südlich von Barcelona. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Terrorzelle dort Bomben für Anschläge zusammenbasteln wollte.

15 Tote bei Terror in Barcelona und Cambrils - darunter fünf Kinder

Im Zentrum der spanischen Metropole war am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der beliebten Fußgängerzone La Rambla gerast. Dabei starben mindestens 14 Menschen, unter ihnen fünf Kinder.

Foto: twitter.com, AFP

Video aus Erotikmuseum zeigt, wie schnell der Van dran war, bevor er in die Menge raste:

Nur kurz danach verhinderte die Polizei in dem Touristenort Cambrils eine zweite Terrorattacke, bei der allerdings eine flüchtende Frau getötet wurde. Rund 100 Kilometer südwestlich von Barcelona erschossen die Einsatzkräfte fünf Terroristen - unter ihnen der erst 17- jährige Moussa Oukabir, der zuvor als Fahrer des Kleintransporters vermutet wurde . Das ganze Land hatte am Freitag Jagd auf den Jugendlichen gemacht.

Einer der Attentäter, Moussa Oukabir, wurde bei dem Zugriff in Cambrils von der Polizei erschossen. Foto: AP, APA/EPA/JAUME SELLART, facebook.com, krone.at-Grafik

Ein Unfall in der Nacht auf Donnerstag dürfte noch einen viel blutigeren Anschlag mit Gastanks verhindert haben . In Alcanar wurden nach einer Explosion zahlreiche Kanister mit Butan- und Propangas sichergestellt, die offenbar für eine größere Terrorattacke bestimmt gewesen waren.