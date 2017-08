Barcelona: Lieferwagen rast in Menschenmenge

Terroranschlag in Barcelona: Im Zentrum der Metropole ist am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der beliebten Fußgängerzone La Rambla gerast. Laut katalanischer Regionalregierung starben dabei zwei Menschen, mindestens 20 Passanten wurden verletzt. Der Lenker des Wagens konnte danach flüchten. Nach dem Vorfall brach unter den Fußgängern eine Massenpanik aus, sie rannten schreiend über die Einkaufsstraße (siehe Video oben). Danach soll es auch noch zu einer Schießerei und einer Geiselnahme in einem Restaurant gekommen sein.