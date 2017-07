Barcelona: 22.000 Festivalgäste flohen vor Flammen

Wegen eines Feuers auf der Hauptbühne haben am späten Samstagabend 22.000 Besucher eines Open- Air- Festivals in Barcelona in Sicherheit gebracht werden müssen. Videoaufnahmen zeigen hoch aufsteigende Flammen auf dem Gelände in Santa Coloma de Gramenet. Besucher berichteten von Chaos. Verletzt worden sei niemand, teilte der Notdienst mit.