Barca- Wahnsinn: Schneckerl lässt die Hosen runter!

Hätte Prohaska den Mund im Vorfeld der Champions- League- Partie zwischen Barcelona und PSG nur nicht zu voll genommen. Angesichts der schier nicht zu stemmenden Herkules- Aufgabe ließ sich Schmähbruder Schneckerl zur Ankündigung hinreißen, die ORF- Übertragung des Spiels in Unterhosen zu Ende zu bringen, sollte Barca tatsächlich das Wunder schaffen.

"Gute Nacht" in Unterhosen

Eines kann man "Krone"- Kolumnist Prohaska nicht vorwerfen: dass er nicht Wort halten würde. Als ob die Herren Neymar, Messi und Co. ihn abstrafen wollten, machten sie binnen sieben Minuten aus dem 3:1 ein 6:1, so den Aufstieg ins CL- Viertelfinale perfekt und Barcelona im 1.300 Kilometer entfernten ORF- Studio in Wien baff. Prohaska tat, was er zu tun hatte. Sein obligates "Gute Nacht" raunte er mit heruntergelassene Hosen in die Kamera. Die Kollegen Bernhard Stöhr und Roman Mählich taten es ihm gleich, zeigten auch ihre modische Unterwäsche. Wettschulden sind eben Ehrenschulden.

Die Szene gibt's hier zum Nachsehen.