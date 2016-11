Barca- Stars attackiert: Flaschenwerfer bestraft!

Nach dem 3:2 für Barcelona traf der Jugendliche Barca- Star Neymar mit einer 0,5- l-Flasche. "Ich wusste schon im Moment des Wurfes um meinen Fehler. Ich liebe Valencia mehr als alles andere und mir ist klar, dass man damit weder unsere großartige Anhängerschaft noch unsere Werte repräsentiert. Ich entschuldige mich hiermit beim FC Barcelona und dem Verein meines Lebens", so der Fan in einem offenen Brief, den "Valencia- Radio" veröffentlichte.

Foto: APA/AFP/JOSE JORDAN, AP

Nun bekam er die Rechnung für sein Fehlverhalten. Wie die spanische Anti- Gewaltkommission entschied, darf der Flaschenwerfer sechs Monate lang nicht das Estadio Mestalla von Valencia besuchen, zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro bezahlen.

Schwere Vorwürfe gegen Neymar

Neben seiner Entschuldigung erhebt er aber auch schwere Vorwürfe gegen Neymar. Der Brasilianer soll die Zuschauer im Estadio Mestalla immer wieder "massiv provoziert und beleidigt" haben, wie man HIER im Video gut erkennen kann:

Die Reaktionen von Luis Suarez, Lionel Messi und Co. fand er ebenso übertrieben: "Eine fast leere Plastikflasche, die nur einen erwischen kann, wirft fünf um ..."