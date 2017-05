Barca rettet die Saison mit dem Cup- Titel

Der FC Barcelona hat den nächsten Titel gewonnen! Nach dem Aus in der Champions League und der verspielten Meisterschaft retteten die Superstars um Lionel Mess am Samstagabend die Saison zumindest mit dem Cup- Sieg, für Barca der 29. Triumph in der Copa del Rey - Rekord! Ein überlegener 3:1- Sieg im Finale gegen Deportivo Alaves ließ die Trophäensammlung weiter anwachsen.