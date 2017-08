Barca auch auswärts zu schwach! Real holt Supercup

Real legte am Mittwochabend daheim einen Traumstart hin. Marcio Asensio brachte die Gastgeber mit einem herrlichen Kracher ins Kreuzeck in Führung - 1:0 schon in der vierten Minute. Karim Benzema machte schon in der 39. Minute alles klar. Das 2:0 bedeutete einen Gesamtscore von 5:1.

Foto: AP

Dabei hätte Barca durchaus noch Chancen gehabt, zumindest ins Spiel zurückzufinden. Lionel Messi traf in der 53. Minute nur die Latte. Viel mehr war für die Gäste aber nicht drin. Real war über beide Spiele gesehen zu überlegen und holte sich erstmals seit 2012 die Supercopa - verdient.