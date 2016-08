Barbara Haas schafft Qualifikation für US Open

Im dritten Anlauf in diesem Jahr hat Barbara Haas erstmals die Qualifikation für ein Grand- Slam- Turnier geschafft. Nachdem die 20- Jährige bei den French Open und in Wimbledon jeweils in der dritten Runde gescheitert war, nahm sie bei den US Open auch die letzte Hürde. Haas setzte sich am Freitag in New York als Nummer 29 gegen die Slowakin Jana Cepelova (12) mit 6:2,6:4 durch.