Bannon: "Habe Hände jetzt wieder an den Waffen"

Donald Trumps bisheriger Chefstratege und Einflüsterer Stephen Bannon hält seinen Weggang aus dem Weißen Haus für einen Wendepunkt in der Präsidentschaft des Republikaners. "Die Trump- Präsidentschaft, für die wir gekämpft und die wir errungen haben, ist vorüber", sagte der geschasste Bannon am Freitag unmittelbar nach seiner Demission der Nachrichtenseite "The Weekly Standard". Er sehe aber auch Positives an seinem Rücktritt: "Jetzt habe ich die Hände wieder an den Waffen."