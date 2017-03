Bankräuberin mit falschem Bart von Cobra gefasst

Bereits knapp zwei Wochen nach einem bewaffneten Überfall auf eine Raiffeisen- Filiale in Graz- Mariatrost hatten sich die Ermittler auf die Fersen der Verdächtigen geheftet. Jetzt, nach einem zweiten Bankraub am Freitag in Kirchbach im Bezirk Südoststeiermark, klickten die Handschellen. Die 32- jährige Grazerin gibt als Motiv ihre massive Spielsucht an.