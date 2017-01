Bankomatkassen zum Jahresstart außer Betrieb

Das Bezahlen bis zum Freibetrag ohne Pin- Code- Eingabe funktioniere aber ebenso wie die Geldbehebung an Bankomaten. Es werde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. "Wir hoffen die Schwierigkeiten so rasch wie möglich auszuräumen", sagte der SIX- Sprecher.

Seitens des Unternehmens hofft man, das Problem bis zum Abend gelöst zu haben. Der Ursprung konnte laut einem Bericht des ORF schon lokalisiert werden.