Bank in NÖ überfallen: Räuber fesselt Mitarbeiter

In Niederösterreich ist am Mittwoch eine Bank Ziel zweier brutaler Räuber geworden: Die beiden bewaffneten Männer verschafften sich Zutritt zum Gebäude der Sparkasse in Felixdorf. Sie fesselten nach und nach drei weibliche Angestellte der Filiale, ließen den Tresor öffnen und flüchteten anschließend mit Beute in bislang unbekannter Höhe.