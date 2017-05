Bangladesh: Zyklon "Mora" fordert sechs Todesopfer

Ein Tropensturm, der über den Südosten von Bangladesch hinweggefegt ist, hat mindestens sechs Menschen das Leben gekostet, wie die Behörden des südasiatischen Landes am Dienstagabend mitteilten. Fünf der Opfer seien von umstürzenden Bäumen erschlagen worden, ein Mensch starb an einer Panikattacke in einer Notunterkunft, wie ein Beamter der Bezirksverwaltung von Cox's Bazar sagte.