Ballons flogen 250 Kilometer nach Kärnten

Da hat Familie Oraze aus Zell- Freibach in Unterkärnten nicht schlecht gestaunt, als am Abend des Neujahrstages plötzlich zwei leuchtende Punkte am dunklen Nachthimmel über ihrem Haus auftauchten und sich langsam in Richtung Garten senkten. Dabei handelte es sich um zwei Heliumballons, die zu Silvester im 250 Kilometer entfernten Meran in Südtirol gestartet waren.