Baku endet mit "Krieg" zwischen Hamilton & Vettel

Nach 22 Runden wurde das Rennen etwa 30 Minuten lang wegen herumliegender Trümmer nach nach einigen Drehern und Unfällen unterbrochen. Da waren die Streithähne Hamilton und Vettel schon mehrmals aneinandergeraten gewesen: Als Hamilton einmal abrupt abbremste, knallte ihm Vettel von hinten drauf. Dessen Revanche am britischen Mercedes- Star: Während einer Safety- Car- Phase fuhr er Hamilton absichtlich von der Seite in den Wagen. Dafür gab's eine Zehn- Sekunden- Durchfahrtsstrafe, die Hamilton per Funk an sein Team als viel zu milde abqualifizierte.

Kopfschutz- Panne bei Hamilton

Kapital konnte Hamilton daraus aber auch keines schlagen. Er musste schließlich zur fast gleichen Zeit ebenfalls an die Box, weil sein Cockpit- Kopfschutz defekt war. So kam Vettel vor Hamilton aus der Box und gab diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand.

Ricciardo und Stroll sensationell

Und sonst? Gerieten Bottas, der Zweiter wurde, und Räikkönen gleich in der ersten Runde aneinander, beide trugen einen Schaden davon; musste Räikkönen später wegen eins zerfetzten Hinterreifens an die Box, nützte die Unterbrechung aber, um den Wagen wieder flott zu kriegen und wurde letztlich 14.; gewann Ricciardo vor Mercedes- Star Bottas, der von Platz zwei aus ins Rennen gegangen war, und dem erst 18- jährigen Lance Stroll von Williams.

Das Ergebnis:

1. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 2:03:55,573 Std.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +3,904

3. Lance Stroll (CAN) Williams +4,009

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +5,976

5. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +6,188

6. Esteban Ocon (FRA) Force India +30,298

7. Kevin Magnussen (DEN) Haas +41,753

8. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso +49,400

9. Fernando Alonso (ESP) McLaren +59,551

10. Pascal Wehrlein (GER) Sauber +1:29,093

11. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +1:31,794

12. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren +1:32,160

13. Romain Grosjean (FRA) Haas +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +5 Runden